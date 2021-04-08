Бизнесмен Косюк продает две яхты за 143 млн евро — СМИ

Основатель компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк в конце 2020 года выставил на продажу две яхты — 85-метровую АСЕ (Туз) и вспомогательную 67-метровую Garcon (Мальчик).

Запрашиваемая цена за яхты — 119 млн евро и 24 млн евро соответственно, сообщает Forbes.

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Указано, что Garcon в январе 2021 года нашел нового владельца, имя которого не разглашается.

Известно, что оба судна построены в 2012 году.

Яхта Косюка — плавучая пятипалубна вилла с вертолетной площадкой. Она может принять на борт 10 гостей и 30 членов экипажа.

Как отмечается, большая яхта Косюка всегда ходила в сопровождении Garсon. Задачей Garсon было первым находить лучшие бухты, причалы, стоянки и добираться до них раньше основного судна.

В свою очередь в МХП не комментируют продажу яхт.

"Мы уважаем личную и семейную жизнь Юрия Косюка и всех сотрудников. Нам неизвестны подробности частной жизни и мы не получали разрешение на распространение подобной информации в СМИ", — ответила спикер МХП Ирина Ванникова.

Как пишет издание, продажа "Туза" поможет Косюку погасить долг перед собственной компанией. В 2019 году совет директоров МХП выдал компании Косюка WTI Trading Limited, которая владеет 59,7% акций МХП, кредитную линию в $80 млн.

Сообщается, что в течение двух лет Косюк принимал различные суммы в долг и частично погашал кредит, чтобы не выйти за кредитный лимит. За два года он выплатил МХП $27,3 млн. Остальные $67,4 млн основатель МХП должен вернуть к декабрю 2021 года.

МХП не комментирует эту тему, ограничиваясь ссылкой на то, что все операции со связанными лицами в компании осуществляются в соответствии с утвержденной политикой.

"Мы раскрываем всю информацию со связанными лицами, как требует законодательство и правила Лондонской фондовой биржи. Дополнительные сведения о хозяйственных операциях компании мы считаем конфиденциальной информацией", — сказала Ванникова.

Напомним, в 2018 году компании, связанные с Косюком, получили почти 970 млн грн государственных дотаций, а в 2017 году — 1,4 млрд грн.

В 2019 году компания Косюка "Зернопродукт МХП" получила всего 29,4 млн грн дотаций.

Как известно, МХП — крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. На украинском рынке МХП представлен торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "ФуаГра" и другие.

Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП.

Напомним, аграрный холдинг "Мироновский хлебопродукт" бизнесмена Юрия Косюка открыл первую точку продажи шаурмы — Döner Market. Она расположилась в Киеве на улице Срибнокильская, 11/2.