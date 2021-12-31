Бизнесмен Ярославский увеличил свою долю в "Оранте" до 72%

"НС-Финанс" украинского бизнесмена Александра Ярославского увеличил свою долю в страховой компании "Оранта" с 50% акций до 72,24%. Это произошло за счет выкупа доли БТА Банка, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Казахстанский БТА Банк до сделки владел 20,284049% акций. Ярославский выкупил всю долю банка в "Оранте".

В сообщении "Оранты" в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сказано, что доля голосующих акций "НС-Финанс" возросла с 50,106890% до 72,389660%, а их число с 66 миллионов 254,7 тысячи до 95 миллионов 718,477 тысячи.

Уточняем, "НС-Финанс" сообщил о заключении договора купли-продажи 13 декабря. По его результатам компания стала владельцем контрольного пакета ПАО "Оранта" в размере 50,0035%. После этого компания предложила всем держателям акций страховщика выкупить их по 1,05 грн за акцию.

Покупку акций от имени компании осуществляет ООО "ДМ БРОК". Цена покупки акции — 1,05 грн.

Напомним, в ноябре АМКУ разрешил Ярославскому купить более 50% акций "Оранты".

До этого, 21 мая, Национальный банк Украины (НБУ) согласовал украинскому бизнесмену Александру Ярославскому приобретение существенного участия в Национальной страховой компании "Оранта" (Киев) путем опосредованного владения 10,0073% уставного капитала.

В мае 2021 года Национальный банк Украины предоставил согласие фирме Ярославского на прямое владение 10,0073% уставного капитала НАСК "Оранта".

Как сообщалось ранее, в апреле 2017 года Интерпол по просьбе Украины объявил в международный розыск бывшего главу наблюдательного совета НАСК "Оранта" Олега Спилку и члена набсовета компании Александра Тыминского.