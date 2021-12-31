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Бизнесмен Ярославский увеличил свою долю в "Оранте" до 72%
"НС-Финанс" украинского бизнесмена Александра Ярославского увеличил свою долю в страховой компании "Оранта" с 50% акций до 72,24%. Это произошло за счет выкупа доли БТА Банка, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".
Казахстанский БТА Банк до сделки владел 20,284049% акций. Ярославский выкупил всю долю банка в "Оранте".
В сообщении "Оранты" в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сказано, что доля голосующих акций "НС-Финанс" возросла с 50,106890% до 72,389660%, а их число с 66 миллионов 254,7 тысячи до 95 миллионов 718,477 тысячи.
Уточняем, "НС-Финанс" сообщил о заключении договора купли-продажи 13 декабря. По его результатам компания стала владельцем контрольного пакета ПАО "Оранта" в размере 50,0035%. После этого компания предложила всем держателям акций страховщика выкупить их по 1,05 грн за акцию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Покупку акций от имени компании осуществляет ООО "ДМ БРОК". Цена покупки акции — 1,05 грн.
Напомним, в ноябре АМКУ разрешил Ярославскому купить более 50% акций "Оранты".
До этого, 21 мая, Национальный банк Украины (НБУ) согласовал украинскому бизнесмену Александру Ярославскому приобретение существенного участия в Национальной страховой компании "Оранта" (Киев) путем опосредованного владения 10,0073% уставного капитала.
В мае 2021 года Национальный банк Украины предоставил согласие фирме Ярославского на прямое владение 10,0073% уставного капитала НАСК "Оранта".
Как сообщалось ранее, в апреле 2017 года Интерпол по просьбе Украины объявил в международный розыск бывшего главу наблюдательного совета НАСК "Оранта" Олега Спилку и члена набсовета компании Александра Тыминского.