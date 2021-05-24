НБУ разрешил Ярославскому купить 10% страховой компании "Оранта"

21 мая Национальный банк Украины (НБУ) согласовал украинскому бизнесмену Александру Ярославскому приобретение существенного участия в Национальной страховой компании "Оранта" (Киев) путем опосредованного владения 10,0073% уставного капитала.

Как передает Интерфакс-Украина, НБУ предоставил согласие ООО "НС-Финанс" на прямое владение 10,0073% уставного капитала НАСК "Оранта".

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, конечным бенефициарием (контролером) "НС-Финанс" является Александр Ярославский.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в четвертом квартале 2020 года акционерами НАСК "Оранта" были: Visiline Limited — 9,4238%, Cezavelios Holdings LTD — 5,6232%, Chilwell Limited — 9,9908% (все — Кипр), АО "БТА Банк "Казахстан" — 14,8883% и 20,2840%, ООО "НС-Финанс" — 9,8117%, ООО "Региональное охранное агентство "Стаф" — 7,4953%, ООО "Частная инвестиционная компания" — 7,5178% (все Украина), Мария Лосева — 7,1826%.

В начале мая текущего года Мария Лосева сократила свой пакет до 0%.

НАСК "Оранта" является правопреемником "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован Его учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества Украины (ФГИУ).

В 2007 году ФГИУ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности.

Свою деятельность страховая компания проводит на основании 33 лицензий: 15 обязательных и 18 добровольных видов страхования.

Ранее сообщалось, что в июле 2020 года Национальный банк Украины согласовал прямое приобретение 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр" украинским бизнесменом Александром Ярославским.

Напомним, в начале декабря 2019 года в СМИ появилась информация, что Ярославский интересуется банком "Кредит Днепр" Виктора Пинчука.