Boeing разорвал сделку с бразильской компанией Embraer

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing аннулировала сделку по созданию совместного предприятия по производству пассажирских региональных самолетов с бразильской самолетостроительной компанией Embraer, сообщает "Крылья".

По данным издания, 24 апреля в Соединенных Штатах Америки появилась информация о том, что Boeing расторгнул соглашение о создании совместного предприятия с Embraer. По словам американского производителя, Embraer не выполнил некоторые условия сделки, что привело к прекращению деятельности Boeing по завершению реализации соглашения.

Boeing объявил, что Embraer не выполнил определенные условия для продолжения реализации сделки 24 апреля 2020 года. Вместо того, чтобы продолжить работу по созданию совместного предприятия, Boeing решил расторгнуть генеральное соглашение с Embraer.

"Boeing более двух лет усердно работал над завершением сделки с Embraer. За последние несколько месяцев у нас были продуктивные, но в конечном итоге, неудачные переговоры по условиям сделки. Мы все стремились разрешить проблемы, но этого не произошло", — отмечают в Boeing.

Аннулирование этой сделки может сыграть на руку главному конкуренту Boeing — европейской самолетостроительной компании Airbus, которая ранее приобрела все права на реализацию программы регионального пассажирского самолета CSeries у канадской машиностроительной компании Bombardier и теперь продвигает ее на рынке под наименованием A220.

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Как говорится в сообщении пресс-службы Embraer, бразильская компания Embraer подтвердила получение соответствующего уведомления Boeing о расторжении генерального соглашения о сделке (MTA).

"Embraer твердо верит в то, что Boeing неправомерно прекратил действие MTA, и что он выдвинул ложные требования в качестве предлога, пытаясь избежать своих обязательств по закрытию сделки и выплате Embraer "покупной цены акций" совместного предприятия в $4,2 млрд. Мы полагаем, что Boeing систематически задерживал сроки реализации этапов создания совместного предприятия и неоднократно нарушал условия MTA из-за его нежелания завершить транзакцию в свете собственного финансового состояния, связанного, в том числе, с программой 737 MAX, а также из-за других проблем и репутации", — говорится в сообщении Embraer.

В Embraer также считают, что они полностью соблюдают свои обязательства по MTA и выполнили все условия, необходимые для выполнения условий сделки к 24 апреля 2020 года.

"Embraer будет использовать все средства против Boeing в отношении возмещения ущерба, нанесенного компании в результате неправомерного расторжения сделки со стороны Boeing и нарушений условий MTA", — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что компания Boeing выступает за то, чтобы правительство США выделило не менее $60 млрд для поддержки авиационно-космической промышленности.