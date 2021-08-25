BPM: как технологии Индустрии 4.0 изменили управление бизнес-процессами

Как мы уже разобрали в предыдущих материалах проекта, технологии Industry 4.0 цифровизируют производства, причем создают индивидуальные решения, доступные малому и среднему бизнесу. Учет материальных ценностей и предиктивное обслуживание позволяют сокращать издержки на материалы и общее содержание объектов, что особенно важно сейчас — в период цикла высоких цен на сырье и подорожания трудовых ресурсов.

Однако есть сфера, которая способна обнулить любые положительные результаты по интенсификации и экономии, — это управление. Об этом написано множество материалов, от публицистики до нон-фикшен. Но инженеры-создатели новых промышленных технологий нашли решение и для подобных задач.

BPM приходит на помощь

Бизнес-процессы поддаются моделированию не хуже, чем производственные. Следствием работы по формализации управленческих процессов и процедур стало порождение нового класса корпоративного ПО — Business Process Model, или проще BPM.



Как и прочие продукты Индустрии 4.0, новый софт стал "мостиком" от программистов к бизнес-пользователям. BPM позволяет выстраивать процедуры и процессы путем интуитивно-понятного визуального программирования. А после их моделирования позволяет эффективно контролировать в режиме онлайн. Если ERP-системы дают возможность материального учета и позволяют топ-менеджменту следить за расходами, перемещением сырья, продукции, то BPM-сервисы позволяют также в режиме онлайн контролировать именно то, как выполняется работа, определять узкие места и совершенствовать процессы.

Алла Сорокина Руководитель направлений развития IT-Enterprise "В предыдущую эпоху работа по повышению эффективности бизнес-процессов выглядела так: аудитор проводил анализ работы предприятия, изучал внутренние и внешние процессы, действующие должностные инструкции и готовил отчет. В результате обнаруживались некие сегменты, где можно интенсифицировать что-то в работе. Менеджмент принимал решение, вносились изменения в процедуры и должностные инструкции. После чего компания продолжала работать до новой итерации. Таким аудитором может выступать не только внешний аудитор, но и кто-то из менеджмента компании, но суть от этого не меняется — это дискретная модель. BPM-системы, являясь цифровой копией модели управления компанией, позволяют отслеживать и анализировать бизнес-процессы здесь и сейчас. А благодаря визуализации узкие места всплывают на поверхность и не требуют погружения с головой на продолжительное время в анализ".

В качестве примера Алла Сорокина приводит собственную разработку IT-Enterprise — ForceBPM.

"Инструмент позволяет выстроить процессы, оптимизировать их выполнение, когда инструмент будет отрабатывать по описанному циклу. Процесс движется по описанной жизненной схеме, учитывая этапы, роли, при каких условиях заданный процесс пойдет на следующую стадию. Мы называем этот процесс "тепловыми картами", — объясняет Сорокина. — На них выделяются узкие места. Мы выбираем критический параметр, например, время, и отслеживаем, насколько быстро и эффективно отрабатывает алгоритм. Если мы видим, что где-то процесс "зависает", анализируем и принимаем меры".

Одним из следствий работы хорошо отлаженной BPM-системы является накопление баз знаний в самой актуальной редакции на все процессы в компании.

Александр Михайлов Руководитель команды разработки управления бизнес-процессами IT-Enterprise "Формализуя бизнес-процессы для ForceBPM, вы создаете актуальную базу знаний по всем бизнес-процессам в компании и инструкции для сотрудников. Кроме того, вы кардинально ускоряете все часто выполняемые действия за счет процессного подхода".

Выше, быстрее, сильнее: бизнес высоких достижений

Эффективность модели BPM-управления трудно переоценить. Внедрение технологии критически повышает скорость внутренних процессов в компании. Кроме того, BPM позволяет на ходу оценивать временные затраты.

Роман Яворский Директор департамента продвижения IT-Enterprise "Современный мир максимально динамичный, уровень конкуренции способствует тому, чтобы быстрее и качественнее обрабатывать запрос клиента. Описание бизнес- процесса через Business Process Model, например, обработка запроса клиента, в какой последовательности, кто в механизме участвует, какие люди, сколько времени нужно на обработку. Но как понять, описан процесс правильно или нет? Для этого существует технология так называемой "тепловой карты", которая позволяет посмотреть в ретроспективе на все метрики, на весь фактаж, как процессы проходили, и понять, как эти процессы ускорить".

Руководитель направлений развития IT-Enterprise Алла Сорокина рассказала, почему важно, чтобы кроме механизма описания был механизм контроля, вроде "тепловых карт". Благодаря инструменту BPM удалось сократить время подписания документа ответственным менеджером в торговой сети "Эпицентр" с 10 до менее чем 3 часов.

"Типичная ситуация. Крупная корпорация постоянно осуществляет закупки. Контракт перед окончательным подписанием должны одобрить ряд менеджеров. Но мы обнаружили, что среди всех, кто его визирует, есть директор, тратящий не 30 минут на это, а более 10 часов . Выяснилось, что по роду своей деятельности он много бывает в разъездах и возвращается в офис, где его ждет бесконечный ворох документов. Поскольку ForceBPM позволяет удаленный доступ, то быстрым и эффективным решением была организация доступа к нужным бумагам с мобильных устройств. Это может показаться мелочью, но в большой компании количество таких процедур трудно сосчитать, а совокупная экономия времени по ним составляет годы", — отметила она.

Руководитель проектов IT-Enterprise Наталия Козлова добавляет, что благодаря обработке в ForceBPM двух самых массовых процессов в "Эпицентре" — согласования участия в тендере на продажу и согласования банковской гарантии — с департамента корпоративной работы было снято около 50% нагрузки. И дело не только в экономии времени на подпись. Подобные согласования хоть и требуют работы ответственных лиц, но контролировать им приходится типовые документы и типовые параметры, а это также поддается оптимизации.

Мера ответственности

Как мы уже отметили выше, BPM-системы хорошо справляются с рутиной, которой в бизнес-процессах не меньше, чем на производственном конвейере. Тем не менее, офисная работа предусматривает наличие высшего образования, потому что хотя ежедневно юристы, бухгалтеры, управленцы и выполняют чуть ли не механический труд, но несут ответственность за свои решения и за качество. Во многих профессиях, например, в банковском деле, есть специальные протоколы, требующие создания комитетов по любому мало-мальски важному процессу, — настолько опасно ошибиться. Если проверку ключевых моментов будет делать компьютер, кто понесет ответственность в случае сбоя?

"В одном из предыдущих материалов мы разбирали похожий кейс. Только там речь шла о контроле качества покраски при помощи компьютерного зрения, — напоминает Алла Сорокина. — Конечно же, мы пока далеки от того, чтобы компьютеры вычитывали контракт и выдавали согласие на его подписание. Слишком много различных параметров и нюансов нужно оценивать. Но произвести типовую оценку, когда количество параметров понятно, когда параметры формализуются численно, вполне можно. А далее — вопрос экономической целесообразности. Недорогой процесс с достаточным уровнем качества оценки можно отдать на откуп машине".

В конце концов, если, к примеру, в закупку копеечных лампочек для внутреннего потребления в офисе закрадется ошибка, то это станет известно, когда складская полка переполнится или окажется пустой. Проще исправить ситуацию потом, а не тратить людские ресурсы на несущественные детали. Если же речь идет об освещении, из-за которого может остановиться производство и нанести миллионный ущерб, то и контроль должен быть соответствующего уровня.

"Но и в этом случае, — отмечает Сорокина, — BPM-система не будет лишней, а, наоборот, окажет серьезную помощь. Она заранее просигнализирует о проблеме, если будет правильно настроена".

Кандидаты на вылет

Каждый раз, когда мы говорим об оптимизации, мы понимаем: кто-то может оказаться лишним. Ведь трудовые ресурсы экономятся! Кто же рискует остаться без работы, когда внедряется BPM-система?

Наталия Козлова Руководитель проектов IT-Enterprise "Наши заказчики перед стартом внедрения также спрашивают нас: сколько сотрудников, к примеру, я смогу уволить после внедрения системы? Да, если большое количество людей было занято контролем выполнения процессов, кто-то из них может оказаться лишним. Но в подавляющем большинстве случаев происходит другое. К примеру, случай с нашим клиентом, у которого было удаленное подразделение. Его сотрудники серьезную часть времени тратили на подготовку отчетов, чтобы центральный офис контролировал процессы в подразделении. Теперь же у них высвободилось время и руки на основную работу — работу с клиентами. То есть повысились продажи и улучшилось обслуживание".

Алла Сорокина указывает, что экономится не человеческий ресурс, а временной. Ключевые задачи топ-менеджмента — стратегические, тогда как из-за неэффективного контроля за процессами "операционка" съедает их дорогостоящее время.

"По исследованию Harvard Bussines Review, 72% руководителей крупнейших предприятий мира считают скорость внедрения новых технологий основным ограничением роста бизнеса, — говорит Сорокина. — Сейчас конкурируют не столько бизнесы, сколько модели управления этими бизнесами. И внедрение BPM-систем позволяет совершенствовать модели, расти и развиваться. Возможность экспансии и роста, а не экономия на кадрах — это ключевой аспект BPM как части технологий Индустрии 4.0".