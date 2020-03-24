Потребрынки 5 минут назад

Британские супермаркеты из-за спроса на продукты массово нанимают сотрудников

В Великобритании резко вырос спрос на продукты питания в условиях эпидемии коронавируса

Британские супермаркеты из-за спроса на продукты массово нанимают сотрудников Британские супермаркеты из-за спроса на продукты массово нанимают сотрудников
Фото: Pakistan Observer

Британские супермаркеты нанимают новых сотрудников, так как спрос на продукты растет в результате кризиса с коронавирусом.

Как сообщает All Retail, торговые сети Tesco, Asda, Aldi и Lidl заявили, что они будут нанимать тысячи сотрудников после того, как резко возрос спрос, когда покупатели опустошают полки.

Этот шаг был сделан еще до того, как правительство заявило, что выплатит заработную плату работникам фирм, пострадавших от пандемии.

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В то же время, Sainsbury's попросил покупателей держаться на расстоянии 1 м от персонала магазина, если это возможно, чтобы обеспечить их безопасность.

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Супермаркеты в Великобритании были охвачены волной паники, поскольку покупатели спешат запастись в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, в связи с введением ограничения движения общественного транспорта несколько крупных продуктовых сетей изменили график работы

Ранее стало известно, что что бизнес-сообщество призывает не допустить остановку предприятий из-за ЧП по коронавирусу.

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