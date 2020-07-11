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British American Tobacco просит Зеленского объяснить угрозу национализации фабрик группы

Компания в случае необходимости готова перенести производственные мощности из Украины в другие страны

Одна из табачных фабрик British American Tobacco в Украине. Фото: prm.ua Одна из табачных фабрик British American Tobacco в Украине. Фото: prm.ua
Одна из табачных фабрик British American Tobacco в Украине. Фото: prm.ua

Группа компаний "Бритиш Американ Тобакко Украина" обратилась с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить заявления ряда народных депутатов из фракции "Слуга народа" о национализации предприятий.

Очередное заседание рабочей группы по выполнению положений Меморандума о намерениях обеспечения стабильности на рынке табачных изделий закончилось скандалом, сообщает The Page.

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"Во время заседания ряд народных депутатов неоднократно заявляли, что государство должно национализировать предприятия группы компаний "Бритиш Американ Тобакко" в Украине, объясняя это тем, что предприятия группы вроде некорректно ведут хозяйственную деятельность в нашей стране", — говорится в письме компании.

В частности, о национализации фабрик компании заявляли народные депутаты партии "Слуга народа" Андрей Холодов, Алексей Устенко, Александр Юрченко, Александр Качура, Владлен Неклюдов и Георгий Мазурашу.

"Просим сообщить, планирует ли государство национализировать предприятия табачной отрасли, в частности, предприятия группы компаний "Бритиш Американ Тобакко" в Украине", — отмечается в письме-обращении.

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При этом указано, что своевременный ответ позволит компании вовремя перенести производственные мощности из Украины в другие страны.

Ранее сообщалось, что сигареты могут исчезнуть с прилавков в Украине, а их продажу запретят всем лицам, не достигшим 21 года. Комитет по вопросам здоровья нации при Верховной Раде 30 января 2020 года презентовал новый антитабачный законопроект №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака".

Кроме того, реализация сигарет в Украине в 2019 году уменьшилась на 11 млрд штук или на 20% по сравнению с 2018 годом.

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