Бути на передовій індустрії краси означає постійно розвиватися та впроваджувати інновації, — Альона Банніцина, "L'Oréal Україна"

Про уроки та вплив війни на компанію, зміни в індустрії краси, тенденції та виклики сучасного ринку, настрої та очікування споживачів, зміну у підходах до дистрибуції, плани компанії з виведення нових продуктів на ринок, підтримку жінок у науці та інші соціальні ініціативи, особисті правила ведення бізнесу та управління та багато іншого в інтерв’ю “ТОП-100” розповіла Альона Банніцина, генеральна директорка “L'Oréal Україна”.

Уже три роки триває повномасштабна війна. Якщо пригадати кожен рік великої війни, який з них був найважчим для бізнесу і для вас як керівниці?

— Ці три роки — величезний виклик і випробування для кожного з нас. Якщо говорити про найскладніший період, то це, безперечно, перші дні і місяці повномасштабного вторгнення. Це був шок, до якого неможливо було підготуватися. Бізнес фактично завмер, рівень хаосу та непередбачуваності був просто неймовірний.

Саме у цей критичний момент мені запропонували очолити L'Oréal в Україні. Ухвалення цього рішення було одночасно складним і простим. Я перебувала у Франції в очікуванні нової місії — і раптом ця пропозиція. З одного боку, хотілося безпеки і стабільності для своєї родини, чого ця посада, звісно, гарантувати не могла. З іншого боку, я не уявляла, як можу займатися чимось іншим, коли всі мої думки були з Україною, коли рідні та близькі перебували під обстрілами, щодня опираючись агресії. Я відчувала глибоку потребу бути корисною, долучитися до цієї боротьби, бути разом зі своєю країною.

Щодо бізнесу, то перші пів року були найважчими. Найскладніше було знайти нові сенси у нашій роботі, адаптуватись до нової реальності. Коли ми усвідомили, що продовження роботи компанії — це також важливий внесок, ми зосередилися на тому, що вміємо робити найкраще. Ми переорієнтували свої зусилля на підтримку наших співробітників, партнерів та українського суспільства. Це був час переосмислення цінностей, пріоритетів та пошуку нових шляхів розвитку в умовах війни. Кожен наступний рік приносив свої виклики, але саме той початковий період залишиться в пам’яті як найскладніший.

Як компанія адаптувала свою діяльність в умовах поточної економічної та соціальної ситуації в Україні? Які ключові досягнення "L'Oréal Україна" за останній рік ви вважаєте найбільш значущими?

— Від початку повномасштабного вторгнення пріоритетом "L'Oréal Україна" були наші люди. Наша антикризова стратегія зосередилася на відкритому спілкуванні, швидкому реагуванні на виклики та всебічній підтримці українського суспільства. Ми підтримували постійний зв’язок із командою, використовуючи різні канали комунікації, зокрема WhatsApp та регулярні онлайн-зустрічі. Це дозволило нам оперативно реагувати на зміни та ухвалювати необхідні рішення. В умовах війни довгострокове планування було неможливим. Ми зосередилися на оперативному вирішенні проблем та адаптації до нових реалій.

Для підтримки наших співробітників запровадили низку ініціатив:

програми психологічної та ментальної підтримки;

навчання з надання першої медичної допомоги;

створення хабу на базі офісу;

фінансову допомогу;

забезпечення паверстанціями під час перших блекаутів;

допомогу з пошуком житла за кордоном на початку війни для тих, хто потребував прихистку;

програми відновлювального відпочинку для співробітників та їхніх дітей в Україні та за кордоном.

Наше найбільше досягнення — це збережена та залучена команда, а також бізнес, що продовжує розвиватися. Важливе місце у діяльності компанії посідають соціальні проєкти, як-от "Для жінок у науці" та "Краса для всіх", разом із гуманітарною допомогою та іншими ініціативами це наш внесок у підтримку України. Завдяки комплексній турботі про команду, здатності швидко адаптуватися та активній соціальній відповідальності ми не лише вистояли, а й про- довжили розвиватися навіть у такий надзвичайно складний час.

Команда “L'Oréal Україна”. Фото: пресслужба

Як компанія підтримує своїх співробітників в умовах поточних викликів? Чи стикається компанія із дефіцитом кадрів? Якщо так, то які позиції найважче закрити? Також багато дискусій щодо залучення іноземних трудових мігрантів. Як ви вважаєте, таке рішення допоможе подолати кадрову кризу?

— В L'Oréal Україна, ми віримо, що наші люди – це наша найбільша цінність. Особливо зараз, в умовах війни, підтримка команди стала нашим головним пріоритетом. Ми розуміємо, наскільки важливо бути поруч і забезпечити співробітникам відчуття стабільності та безпеки. Ось як ми це робимо:

Завжди на зв'язку: Ми створили кризові чати та проводимо регулярні онлайн-зустрічі, щоб обговорювати не лише новини компанії, але й переживання наших співробітників, питання підтримки родин військовослужбовців, допомоги під час блекаутів. Збір коштів та тривала фінансова допомога – також частина нашої підтримки. Всебічна турбота, сфокусована на тих, хто в Україні:

Гнучкий графік та адаптовані умови праці.

Програми відновлення та оздоровлення для співробітників та їхніх дітей.

Професійні психологічні консультації.

Допомога з релокацією тим, хто виїхав.

Звісно, ми бачимо зміни на ринку праці та складнощі із закриттям вакансій. Ми активно працюємо над утриманням та мотивацією співробітників, розвитком їхньої кар'єри, а також розвиваємо програми для молодих спеціалістів. Вважаємо, що криза – це можливість для впровадження нових підходів у наймі.

Які заходи вживає "L'Oréal Україна" для зменшення впливу на довкілля та впровадження сталих практик?

— Захист довкілля — ключовий пріоритет "L'Oréal Україна" у межах програми сталого розвитку "L’Oréal в інтересах майбутнього". Ми працюємо за трьома основними напрямами:

Мінімізація утилізації готової продукції: завдяки точним прогнозам і альтернативним каналам реалізації (платформа My Shop, благодійність тощо) ми досягли рекордно низьких показників утилізації. Зменшення вуглецевого сліду від транспортування: оптимізуємо логістику, забезпечуючи максимальне завантаження транспорту. Активний розвиток рефілів: пропонуємо продукти з можливістю повторного наповнення та активно просуваємо рефіли (UGC, диджитал, адвокасі кампанії), підкреслюючи їхні переваги для довкілля та гаманця.

Розуміємо, що війна завдає непоправної шкоди екології. Проте ми зосереджені на тому, що можемо контролювати, впроваджуючи сталі практики. Рефіли — важливий крок у цьому напрямі. Віримо, що кожен може зробити свій внесок у збереження планети. Закликаємо долучатися до екосвідомих ініціатив та використовувати рефіли.

Розкажіть про ініціативу "Сортуй красу". Яких результатів вдалося досягти за весь час та протягом 2024 року? Які плани на майбутнє?

— "Сортуй красу" — це наша спроба зробити маленький, але, сподіваємося, важливий внесок у формування культури сортування в Україні. Ми розуміємо, що змінювати звички непросто, тому намагаємося зробити процес максимально простим та зручним для кожного. Ідея полягає в тому, щоб дати людям можливість легко і швидко здавати використане паковання косметичних засобів на перероблення. Наша мета — долучити споживачів та навчити їх сортувати різне паковання косметичних засобів, а також пояснити, чому сортування важливе. Ми першими в Україні почали робити це системно.

За час існування ініціативи нам вдалося досягти певних результатів, які нас, звісно, тішать, але ми розуміємо, що це лише початок. Протягом 2024 року, завдяки спільним зусиллям з нашими партнерами, ми зібрали понад 3,5 тонни паковання. Уявіть собі, це 70% пластику, 20% алюмінію та 10% паперу!

Натепер працюють 397 пунктів приймання у мережах наших партнерів у 33 містах України. Знайти найближчий дуже просто: достатньо зайти на сайт ініціативи (sortuikrasu.com), відкрити мапу та поділитися своєю геолокацією. Мапа також покаже, які саме матеріали та бренди приймають у кожному пункті.

У 2025 році ми плануємо значно розширити програму. Від січня почали з’являтися нові бокси для сортування у мережах аптек за підтримки бренду La Roche-Posay. Сподіваємося, що це зробить сортування ще доступнішим для українців. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб "Сортуй красу" стала зручною та ефективною платформою, яка допоможе кожному зробити свій внесок у збереження довкілля. Ми вдячні всім, хто долучається до ініціативи, та сподіваємося на подальшу співпрацю!

Коли була запущена програма підтримки українських стартапів L'Oréal Startup Hub? Якими результатами можете поділитися станом на зараз? Чому компанія вирішила підтримати українські стартапи? Яка мета і яку саме підтримку надає компанія в межах цієї ініціативи? Які інноваційні проєкти у сфері Beauty Tech реалізує L'Oréal Україна? Як компанія сприяє розвитку локальних стартапів та інновацій в Україні?

— L'Oréal Startup Hub – це наша ініціатива, спрямована на підтримку та розвиток українських стартапів, особливо тих, що працюють у сфері Beauty Tech та суміжних галузях. Ми віримо в неймовірний потенціал українських розробників та інноваторів. Навіть в такі складні часи вони продовжують створювати передові технології та шукати нові рішення. Ми хочемо бути частиною цього процесу, допомагаючи стартапам розвиватися та досягати успіху.

В рамках L'Oréal Startup Hub ми надаємо стартапам різні види підтримки: від менторства та експертної допомоги до доступу до ресурсів та можливостей L'Oréal. Нас цікавлять проекти, пов'язані зі сталим розвитком, штучним інтелектом, персоналізацією догляду та іншими інноваційними напрямками. Одним з прикладів успішної співпраці є наш проект з Melt Water Inc., компанією, що розробляє технології очищення води.

Щодо Beauty Tech, то L'Oréal вже понад сто років створює інновації у сфері краси, і beauty tech – це наш наступний крок. Ми активно працюємо над такими рішеннями, як персоналізована діагностика шкіри та інструменти на основі штучного інтелекту. L'Oréal Startup Hub був запущений нещодавно, і ми вже бачимо позитивні результати. У квітні стартує друга хвиля програми, і ми запрошуємо всі зацікавлені стартапи долучитися.

Програма L'Oréal-UNESCO "Для жінок у науці" існує вже понад 27 років, а з 2018-го і в Україні. Фото: пресслужба

Як компанія підтримує українських науковиць у межах премії L'Oréal-UNESCO "Для жінок у науці"?

— Уявіть світ, де українські науковиці мають голос і підтримку, щоб змінювати майбутнє. Програма L'Oréal-UNESCO "Для жінок у науці" створює саме такий світ, програма існує вже понад 27 років, а з 2018-го і в Україні. Щорічно три українські дослідниці, чиї роботи вражають новаторством, отримують премію.

Торік вона становила 500 тис. грн для кожної лауреатки. Це стимул для реалізації їхніх наукових мрій. Одна з наших лауреаток вже здобула міжнародне визнання. Це ще один доказ потенціалу української науки. Навіть війна не може зупинити це прагнення до знань. Коли лабораторія харківської лауреатки Валерії Трусової була зруйнована у 2022 році, ми виділили 750 тис. грн на її відбудову. Це відновлення надії та інвестиція у майбутнє української науки. Це історія стійкості та віри в силу знань.

Як ви бачите розвиток ринку косметики в Україні у найближчі роки?

— Очікуємо, що ринок косметики в Україні найближчими роками розвиватиметься за такими ключовими напрямами:

Розвиток онлайн-продажів: зручність, широкий асортимент та конкурентні ціни стимулюватимуть зростання електронної комерції. Онлайн-сервіси на базі штучного інтелекту (наприклад, для підбору продукції) також набиратимуть популярності. Розвиток очікувань і уподобань: споживачі стають більш вимогливими та обізнаними. Зростає інтерес до персоналізації, мультифункціональних продуктів, екологічних рішень (рефіли, перероблюване пакування), beauty tech (AI, AR/VR), догляду за тілом (body is new face), професійного догляду вдома, вирішення специфічних проблем (шкіри голови, волосся тощо), експертних консультацій та інноваційних інгредієнтів. Спостерігається тенденція до свідомого споживання та стирання гендерних меж у виборі косметики. Також ми спостерігаємо зростання локальних брендів та брендів середнього цінового сегмента з високою якістю: споживачі дедалі більше цікавляться продукцією українських виробників, а також брендами, що пропонують високу якість за доступною ціною.

Команда “L'Oréal Україна”. Фото: пресслужба

Як ви можете охарактеризувати поведінку покупців? Які тенденції спостерігаєте?

— Бачимо кілька ключових змін у поведінці покупців:

Раціональний підхід. Покупці шукають вигідні пропозиції та акції, оптимізуючи витрати. Онлайн-покупки знайомих продуктів стають дедалі популярнішими. Зручність понад усе. Швидке доставлення, різні способи оплати та легке повернення — важливі критерії вибору. Поштомати набирають обертів. Онлайн чи офлайн. Онлайн приваблює унікальними пропозиціями та новими брендами, офлайн — можливістю протестувати продукт та емоційною складовою покупки. Мобільні покупки. Застосунки та мобільні сайти стають дедалі важливішими. Персоналізовані пропозиції — тренд, що розвивається.

Сегментні особливості:

Професійна косметика (PPD): споживачі більше уваги приділяють домашньому догляду за волоссям, використовуючи маски, олійки, незмивні спреї. Хоча відвідування салонів стають рідшими, клієнти прагнуть отримати комплекс послуг (стрижка, фарбування, догляд) за один візит.

споживачі більше уваги приділяють домашньому догляду за волоссям, використовуючи маски, олійки, незмивні спреї. Хоча відвідування салонів стають рідшими, клієнти прагнуть отримати комплекс послуг (стрижка, фарбування, догляд) за один візит. Дерматокосмети-ка (LDB): споживачі демонструють високу обізнаність у сучасних методах догляду за шкірою, використовують багатоступеневі рутини, регулярно консультуються з дерматологами/косметологами та приділяють особливу увагу захисту від УФ-випромінювання.

споживачі демонструють високу обізнаність у сучасних методах догляду за шкірою, використовують багатоступеневі рутини, регулярно консультуються з дерматологами/косметологами та приділяють особливу увагу захисту від УФ-випромінювання. Масмаркет (CPD): покупці шукають баланс між ціною та якістю, але косметика також розглядається як джерело позитивних емоцій. Зручність покупки та персоналізовані пропозиції відіграють важливу роль.

покупці шукають баланс між ціною та якістю, але косметика також розглядається як джерело позитивних емоцій. Зручність покупки та персоналізовані пропозиції відіграють важливу роль. Люкс (LL): клієнти очікують високого рівня обслуговування, персоналізованого підходу та ексклюзивних пропозицій як онлайн, так і офлайн. Важлива не лише якість продукту, але й загальний досвід покупки.

Які нові продукти або послуги плануєте представити українським споживачам найближчим часом?

— Бути на передовій індустрії краси означає постійно розвиватися та впроваджувати інновації. У "L'Oréal Україна" ми щороку представляємо нашим споживачам десятки нових продуктів, розроблених глобальним підрозділом досліджень та інновацій (R&I) групи L'Oréal. Група щорічно інвестує разючі 1,3 млрд євро в R&I. Цього року ми маємо низку захопливих новинок.

Для тих, хто шукає справді розкішний догляд та ексклюзивний салонний досвід удома, рекомендуємо лінійку Kérastase Gloss Absolu, яка надає волоссю неперевершеного блиску та гладкості. Якщо ж ви шукаєте ефективне рішення для блиску за більш доступною ціною, зверніть увагу на Elseve Glycolic Gloss. Трендом сезону є блиск та сяяння волосся, що асоціюються зі здоров’ям та красою загалом. У категорії фарбування новинки відображають тренд на швидкі техніки зі збереженням структури волосся.

Підрозділ дерматологічної косметики традиційно фокусується на вирішенні складних завдань з догляду за особливою шкірою, адже наші споживачі спираються на поради лікарів та експертів з дерматології. Тому наші ключові новинки покликані запропонувати новітні рішення у боротьбі з віковими змінами. Ми запропонуємо трендові формати молоді із проблемною шкірою та шкірою, схильною до акне. Так, абсолютно новинка — сироватка Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 — використовує передові технології, що допомагають зберегти природний колаген шкіри та підтримувати її молодість та пружність. Ми також віддані принципам сталого розвитку. Ви знайдете розширений вибір рефілів від La Roche-Posay та CeraVe.

У преміумсегменті ми зробимо фокус на інноваційних продуктах у категоріях догляду, що містять ефективні формули та інгредієнти, як-от ретинол, пептиди та інші. Так, ми плануємо вивести на ринок новий антивіковий догляд від бренду Lancôme, а також запустити ефективні формули для проблемної шкіри з акне у бренді Kiehl's.

Поціновувачі ароматів мають чого очікувати. На горизонті — новий чоловічий аромат від Prada (деталі незабаром!), і ми розширюємо наші улюблені колекції Lancôme La Vie Est Belle та YSL Libre, навіть представляючи варіанти парфумів, що не містять спирту. Стежте за оновленнями, у нас ще багато сюрпризів!

Команда “L'Oréal Україна”. Фото: пресслужба

На вашу думку, як вплине на індустрію краси інтеграція з ШІ і віртуальною та доповненою реальністю. Наприклад, це може дозволити створювати більше персоналізованих продуктів тощо?

— Штучний інтелект (ШІ) трансформує індустрію краси, і L'Oréal — на передовій цих змін. Ми активно досліджуємо потенціал ШІ та генеративного ШІ (GenAI), інвестуючи щорічно понад мільярд євро в дослідження та інновації (R&I). За останнє десятиліття ми впровадили ШІ на всіх рівнях компанії, спираючись на найбільшу у світі базу даних про красу та співпрацюючи з партнерами та стартапами.

Ось кілька прикладів використання цих технологій в L'Oréal:

Технологія штучної шкіри: Розробка штучної шкіри, що імітує різні стани людської шкіри, для більш ефективного та етичного тестування продукції та глибших досліджень.

ModiFace (доповнена реальність та ШІ): Інтеграція AR/VR технологій для віртуальної примірки макіяжу, зачісок та інших продуктів.

Персоналізований аналіз шкіри (Cell BioPrint): Створення пристрою для швидкого індивідуального аналізу шкіри та підбору найбільш ефективного догляду.

Генеративна лабораторія косметичного контенту (CREAITECH): Використання GenAI для створення візуального контенту та розробки маркетингових кампаній.

Ми також приділяємо увагу етичним аспектам ШІ та дотримуємося найкращих практик у сфері конфіденційності даних та сталого розвитку.

Які фінансові цілі компанія ставить перед собою на 2025 рік, і які стратегії планується реалізувати для їх досягнення?

— "L'Oréal Україна" ставить перед собою амбітні фінансові цілі на 2025 рік, фокусуючись на довготривалому та сталому зростанні. Наша стратегія, заснована на принципах "позитивної спіралі росту", передбачає збільшення інвестицій у розвиток брендів та продукції, споживача (онлайн-канали, персоналізація), соціальні та екологічні ініціативи, а також розвиток ринку краси в Україні загалом. Вважаємо, що цей комплексний підхід дозволить нам досягти поставлених цілей. Детальні фінансові показники є конфіденційною інформацією.

Які особисті принципи та цінності допомагають вам у керівництві компанією?

— Я намагаюся керуватися кількома важливими для мене принципами. Насамперед це аутентичність. Вірю, що справжнє лідерство починається з особистих цінностей — витривалості, добробуту, розвитку, позитиву, поваги та співпраці. Вони допомагають мені наповнювати роботу сенсом. Я переконана в силі спільної роботи та заохочую команду до ухвалення рішень. HR-директор та фінансовий директор — мої права та ліва рука.

Генеральна директорка “L'Oréal Україна” Альона Банніцина. Фото: пресслужба

Важливим є також сталий розвиток лідерства: турбота про власну "екологію" (фізичну, ментальну та емоційну). Пілатес, плавання та час із родиною допомагають мені перемкнутися та відновити сили. Важливо також чітко визначати пріоритети для команди та створювати ефективні процеси. У сучасному світі важливо бути відкритим до нового. Мене дуже надихають подорожі. У 2019 році я мандрувала цілий рік, практикуючи slow tourism. Мрію про дворічну навколосвітню подорож океаном.

Окремий виклик — уміння працювати в умовах невизначеності. Ніхто не вчив мене, як керувати під час війни, але допомагає природжений талант справлятися з невизначеністю: генерую кілька сценаріїв, підходжу до проблем із цікавістю. Для мене важливо створювати позитивну динаміку в колективі. Я відкрито спілкуюся зі своєю командою лідерів, ділюся інформацією, не наголошуючи постійно на її конфіденційності. Це великий подарунок — мати поряд людей, яким можна довіряти. І мені дуже пощастило, бо моя команда найкраща!

Постійний розвиток — це основа. Книги — важлива частина мого життя, особливо художня література. Постійне навчання, гнучкість та відкритість до зворотного зв’язку важливі для мене. Колись моя асистентка сказала, що мої жарти не завжди влучні, відтоді я намагаюся бути уважнішою (усміхається).

Порекомендуйте нашим читачам ТОП-5 книг та ТОП-5 продуктів?

— Мій бізнес-інстинкт та лідерські якості формувалися, зокрема, під впливом літератури. Ось кілька книг, які мені особливо важливі:

"Smoke Bellew" Джек Лондон: Про партнерство, підприємницький дух та відданість своїй справі. "Cultural Map" Ерін Меєр: Путівник по комунікаціям, допомагає краще розуміти людей. "I Will Always Write Back": Все, що потрібно знати про справжні амбіції та цілеспрямованість. "Джерело" Айн Ренд: Про творчість, пристрасть та сміливість втілювати ідеї. Гаррі Поттер: Про вічні цінності: дружбу, сміливість, боротьбу за справедливість та вірність собі. Дуже актуально сьогодні.

Якщо говорити про улюблені продукти, то ось мій особистий ТОП-5: