Цены на электроэнергию взлетят в полтора раза — экс-глава "Укрэнерго"

Цены на электрическую энергию в Украине резко увеличатся, поскольку нужно перекрыть накопление долгов на рынке.

Об этом бывший глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил в интервью Радио НВ.

По его словам, сейчас на рынке электроэнергии большой кризис неплатежей.

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"Как вошли на рынок с десятками миллиардов долгов за предыдущие периоды (общий долг всех был более 30 млрд), так еще и приросло несколько миллиардов долгов за эти несчастные первые полгода работы рынка", — заявил он.

Ковальчук добавил, что новую модель рынка электроэнергии, которая была запущена 1 июля прошлого года, нельзя называть рынком из-за чрезвычайной зарегулированности и влияния государства через механизм возложения специальных обязанностей для обеспечения низкой цены для населения и через зеленый тариф.

"Гарантированный покупатель на себя все натягивает, чтобы ему хватило денег рассчитаться с "зелеными" и поставить электричество дешевле для населения, и ему не хватает средств — под 20 млрд дефицит. На нас, как на системного оператора, также возложена законом и правилами доля ответственности за эти общественные обязанности, через наш тариф компенсируется львиная доля компенсации "зеленым". Наш тариф из-за этого стремительно вырос. То есть наш тариф, что мы используем на жизнь, не изменился, но добавились эти рыночные обязательства. Совокупная цена на электричество сначала выросла, потом немного упала, но в этих условиях накапливаются долги, миллиарды гривен на балансирующем рынке, миллиарды гривен на услугах передачи электрической энергии, огромная задолженность так называемого поставщика последней надежды, который должен поставлять тем, у кого исчез нормальный контрактный поставщик. Крупные государственные предприятия, например, "Вода Донбасса", до сих пор не платят за электроэнергию", − рассказал экс-глава Укрэнерго.

По его мнению, из-за этого цены на электрическую энергию вырастут. Вероятность такого сценария превышает 90%.

"Вероятность сценария с отключениями − меньше 1%. Вероятность сценария с подъемом цен для населения и возвращением цен для промышленности до показателей, например, октября − ноября прошлого года (потому что сейчас они ниже) я оцениваю в 90+%. Еще где-то 5 − 10% я оставляю на сценарий дефолта "зеленых", то есть, государство пойдет на отказ от своих обязательств, создаст инвестиционный кризис для уменьшения социальной напряженности", — пояснил эксперт.

Экс-глава "Укрэнерго" подчеркнул, что критической точкой будет май — июнь текущего года.

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Ковальчук добавил, что сейчас средневзвешенная цена на электроэнергию для населения составляет около 1,28 грн за киловатт-час (без НДС).

"У нас есть области − например, Луганская − где только тариф на распределение составляет 1,14 грн. Если к этому добавить передачу и поставку, то там цена электричества как товара вообще отрицательная. Объективно этот тариф не соответствует экономическим реалиям. Поэтому он вырастет, они не смогут долго это сдерживать. Вырастет минимум в полтора раза", — заверил он.

Ранее НКРЭКУ утвердила новые тарифы НЭК "Укрэнерго" на 2020 год на передачу электрической энергии. В частности, на уровне 155,40 грн/МВт·ч и за услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению — 10,23 грн/МВт·ч.

В начале февраля министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что цены на электроэнергию для населения нужно повысить до уровня цен для промышленности.

Напомним, 26 февраля 2020 года Всеволод Ковальчук, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго", покинул свой пост. Как рассказал на итоговой пресс-конференции, по собственной инициативе: подавал заявление об отставке наблюдательному совету дважды, и вот в прошлую субботу его согласовали.