Цены на яблоки в Украине упали почти в полтора раза

В первую декаду сентября в Украине произошло самое большое падение цены на яблоки за последние пять лет: сегодня на самом масштабном в Западной Украине оптовом рынке "Шувар" (Львов) популярные сорта яблок продаются по 10 — 15 грн/кг, в то время, как в первый день осени яблоки предлагали за 18 — 20 грн/кг, сообщает info.shuvar.com.

"Есть два фактора, которые повлияли на такое резкое падение цены хороший урожай яблок и довольно высокая цена на старте сезона. В первой декаде сентября на оптовом рынке "Шувар" реализовано 1,25 тысяч тонн яблок, это на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Сейчас украинские аграрии собирают осенние сорта яблок, которые имеют небольшой срок хранения, поэтому предложение увеличивается, а цены снижаются", — рассказала руководитель департамента "Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

В то же время, в предыдущие пять лет в этот период яблоки продавались по цене 8 — 10 за килограмм. Исключением был 2018 год, когда яблоки на "Шуваре" продавались по 4 — 5 грн/кг.

По мнению аналитиков рынка "Шувар", не исключено, что цены на яблоки в этом сезоне могут быть еще ниже.

При этом, ситуация на рынке импортных фруктов может поддержать цены украинской продукции.

"Курс гривни снижается, поэтому импортные фрукты дорожают. К тому же непонятно, как импортеры будут работать в условиях карантина: будет ли внутренний рынок открыт для иностранных фруктов в сезон большого импорта, который начинается в октябре. Все это говорит о довольно неплохих перспективах создания прочных отношений между украинскими производителями фруктов и трейдерами. Впрочем, на импортозамещение могут рассчитывать только те фермеры, которые могут предложить украинским трейдерам фрукты, качество которых не отличается от качества импортной продукции. Таких фермеров в Украине с каждым годом становится все больше", — добавила Гетьман.

Напомним, сезон раннего яблока в текущем 2020 году начался на неделю позже из-за неблагоприятных погодных условий в весенний период.

Цены на первые партии ранних яблок украинские хозяйства установили на уровне 15 — 24 грн/кг ($0,56 — 0,89/кг), что в среднем почти в два раза дороже, чем в начале прошлого сезона.