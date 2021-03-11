"Черкассыоблэнерго" начало процедуру банкротства ЧАО "Азот" Фирташа

ПАО "Черкассыоблэнерго" в судебном порядке начало процедуру банкротства ЧАО "Азот", а также начало взыскание с предприятия суммы штрафных санкций — почти 2 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черкассыоблэнерго" сообщает "Экономическая правда".

В частности, ПАО обратилось в Хозсуд Черкасской области из-за "необходимости решения вопроса проблемной задолженности". По информации общества, "Азот" не выполнил своих обязательств по договорам о поставках электроэнергии в 2005 году на 1,9 млрд грн.

Также отмечается, что в феврале "Черкассыоблэнерго" подало в суд против предприятия на взыскание задолженности по штрафным санкциям по невыплате основного долга на сумму 371 млн грн.

Председатель правления ПАО "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук напомнил, что ранее в ходе работы по реструктуризации задолженности "Черкассыоблэнерго" и ЧАО "Азот" были достигнуты "мировые соглашения". Согласно им предприятие получало финансовые ресурсы для погашения долга перед ГП "Энергорынок".

"Однако действие этих мировых соглашений было остановлено по инициативе Фонда госимущества", — добавил Самчук.

По его словам, Фонд также заблокировал в 2020 году реализацию новых договоренностей с "Азотом", согласно которым ежемесячная сумма выплат по долгу со стороны должника составляла 14 млн грн ежемесячно в течение первых 2 лет, а на следующие 2 года — возрастала до 20 млн грн.

"Таким образом, за 3 года мы смогли бы погасить долги "Черкассыоблэнерго" перед ГП "Энергорынок", образованные предыдущим руководством", — считает он.

Известно, что Фонд госимущества руководит 46% акций "Черкассыоблэнерго", а еще 25% находятся в управлении ЗАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания".

В свою очередь в "Азоте" заверили, что этот иск никоим образом не повлияет на текущую операционную деятельность предприятия: Черкасский "Азот" выпустит и отгрузит столько удобрений, сколько было запланировано — все 100% контрактов будут выполнены.

В компании также заявили, что готовы отстаивать свою правоту в судах, так как ранее Фонд госимущества в одностороннем порядке заблокировал действие целого ряда мировых соглашений между "Черкассыоблэнерго" и "Азотом", согласно которым якобы погашались долги предприятия.

"Новому менеджменту облэнерго и ФГИ, который в этом деле отдает команды, нужно определиться: их интересует погашение задолженности в рамках договоренностей с предприятием или реализация очередного пиар-плана. Способы, сроки и порядок погашения задолженности могут быть определены только в рамках переговоров об условиях конвертации долга, и исключительно за переговорным столом. Любое давление на предприятие недопустимо и деструктивно с точки зрения перспектив решения проблемы", — отметили в ЧАО "Азот".

Там также обратили внимание на то, что "Черкассыоблэнерго" забыл проинформировать общественность о наличии задолженности в размере более 600 млн грн перед "Азотом": "Этот долг также требует погашения".

"Практика показывает, споры, подобные тому, что был инициирован "Черкасиоблененерго" по Черкасскому "Азоту", длятся годами. Наша компания готова к этому спору, однако мы вынуждены констатировать, что такой подход значительно снижает шансы урегулирования имеющегося долга в перспективе ближайших нескольких лет", — резюмировали в пресс-центре ЧАО.

Как известно, ЧАО "Азот" — Черкасское предприятие по производству азотных удобрений. Конечным бенефициаром ЧАО по данным Youcontrol является олигарх Дмитрий Фирташ.

Ранее Фонд государственного имущества Украины инициировал отстранение от должности председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" Олега Самчука.