Черная смородина в Украине за год подорожала в 2 раза

В Украине подходит к концу сезон черной смородины, которая за год подорожала в среднем в 2 раза.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

По словам производителей, несмотря на снижение цен на остаточные партии данной ягоды, в целом они остались довольны сезоном. Отгружать остальные объемы фермерам удается в среднем вдвое дороже, чем в предыдущем сезоне.

Как отмечают отраслевые эксперты, сезон продажи черной смородины в Украине в текущем году заканчивается фактически в те же сроки, что и годом ранее.

Такую ценовую разницу операторы рынка объясняют снижением урожайности данной ягоды — начало лета было довольно прохладным, а западные регионы обильно заливало дождями.

"Последние партии черной смородины производители предлагают по ценам 40-60 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", — говорится в сообщении.

Снижать отпускные цены на последние в этом сезоне партии черной смородины садоводов заставляли качественные характеристики данной продукции.

Еще одним фактором для снижения цен на данную продукцию выступили перерабатывающие предприятия, которые традиционно являются основными потребителями этой ягоды.

Как отмечается, повышать цены на черную смородину в конце сезона переработчики не захотели и ряд садоводов принял решение немного снизить отпускные цены, чтобы быстрее распродать оставшиеся партии своей продукции.

Ранее сообщалось, что цены на арбузы в Украине могут подскочить на 20%.