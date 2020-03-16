Четверть импортной техники и электроники на рынке Украины завезли нелегально — GFK

Общий объем нелегального импорта бытовой техники и электроники по итогам 2019 года составил 792 млн долларов (20,5 млрд грн) или 23% от объема продаж всего рынка. Результатами данного исследования поделилась во время онлайн пресс-конференции руководитель департамента B2B и стратегических исследований GFK Татьяна Сытник, сообщает Retailers.

Чаще всего по "серым схемам" в Украину завозят смартфоны и телевизоры — по 29% на каждую категорию. Если измерять в деньгах, то смартфонов в 2019 году завезли нелегально на сумму 328 млн долларов (8,4 млрд грн), телевизоров — на 125 млн долларов (3,2 млрд грн). Остальной нелегальный импорт приходится на такие категории, как холодильники, мелкая бытовая техника, ноутбуки, пылесосы, стиральные машины и т.д.

По "серым схемам" чаще всего завозятся смартфоны высокой ценовой категории (свыше 400 долларов) популярных торговых марок Apple, Xiaomi, Samsung. Основные страны происхождения: Китай, Польша, США. Большая часть "серых телевизоров" также находится в высокой ценовой категории и поступает из Польши.

Наиболее частые схемы "серого импорта" — это так называемые "пиджаки", когда мелкие партии завозятся частными лицами под видом частного использования. Еще одна популярная схема — недостоверное декларирование, с занижением таможенной стоимости или декларирование не того товара. "Серые товары" чаще всего продают через интернет-магазины. В большинстве случаев сбыт происходит через физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

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Ранее сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве остановили реализацию незаконно ввезенных в Украину мобильных телефонов и техники Apple через один из киевских интернет-магазинов.

А в компании Rozetka признали, что доля продаж поддельных товаров на их платформе составляет менее 1%.