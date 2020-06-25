Потребрынки 10 минут назад

JYSK откроет 7 новых магазинов в Украине

Один из маркетов откроют даже в селе под Киевом

Фото: Шопинг в Польше Фото: Шопинг в Польше
Фото: Шопинг в Польше

Датская сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK анонсировала открытие сразу 7 новых торговых точек в Украине. Магазины откроют в Киеве,  Умани, Павлограде, Полтаве, Днепре и Виннице и поселке Крюковщина под Киевом. 

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Кратко и по делу в Telegram

Все новые магазины будут представлены в формате 3.0. Этот формат отличается количеством оборудованных выставочных зон, специальным освещением, просторным планированием и обновленной кассовой зоной. 

Читайте также:
Массовый ажиотаж: сайт IKEA в Украине "лег" через сутки после запуска

Общее количество магазинов датской сети JYSK в Украине вырастет до 64, из них 17 работают в Киеве и еще 4 — в окрестностях столицы, а всего в состав группы JYSK входит более 2800 магазинов в 54 странах мира.

Торговая сеть является датской компанией в сегменте товаров для сна (матрацы, подушки, одеяла и прочее), домашнего текстиля, товаров для ванной комнаты, жилой мебели, а также садовой мебели и товаров для летнего отдыха. В Украине бренд JYSK представлен с 2004 года.

Напомним, что шведская компания IKEA приостановила работу своего украинского интернет-магазина из-за огромного наплыва посетителей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

К чему готовиться, если вы хотите продавать украинские товары на западе
К чему готовиться, если вы хотите продавать украинские товары на западе
FlixBus возобновил рейсы из Украины в Евросоюз после послабления карантина
FlixBus возобновил рейсы из Украины в Евросоюз после послабления карантина
Как линия магазинов EVA открывает по 180 магазинов в год — интервью с Виктором Средним
Как линия магазинов EVA открывает по 180 магазинов в год — интервью с Виктором Средним
Загрузка...
Новое видео
Cybersafe pandemic: защита компании от ключевых it-угроз

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Карпатах ливни смыли железную дорогу (ВИДЕО)

  3. В Украине за сутки зафиксировали почти 1000 новых случаев коронавируса

  4. "Мы получаем детей низкого качества" — Третьякова о рожающих ради компенсаций (ВИДЕО)

  5. В МакДональдз рассказали, как будут работать залы ресторанов после послабления карантина

Загрузка...