JYSK откроет 7 новых магазинов в Украине

Датская сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK анонсировала открытие сразу 7 новых торговых точек в Украине. Магазины откроют в Киеве, Умани, Павлограде, Полтаве, Днепре и Виннице и поселке Крюковщина под Киевом.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Все новые магазины будут представлены в формате 3.0. Этот формат отличается количеством оборудованных выставочных зон, специальным освещением, просторным планированием и обновленной кассовой зоной.

Общее количество магазинов датской сети JYSK в Украине вырастет до 64, из них 17 работают в Киеве и еще 4 — в окрестностях столицы, а всего в состав группы JYSK входит более 2800 магазинов в 54 странах мира.

Торговая сеть является датской компанией в сегменте товаров для сна (матрацы, подушки, одеяла и прочее), домашнего текстиля, товаров для ванной комнаты, жилой мебели, а также садовой мебели и товаров для летнего отдыха. В Украине бренд JYSK представлен с 2004 года.

Напомним, что шведская компания IKEA приостановила работу своего украинского интернет-магазина из-за огромного наплыва посетителей.