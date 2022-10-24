Демонополізація економіки та зменшенні впливу держави – серед ТОП-10 пріоритетів бізнесу на 2022-23 рр.

Економіка стоїть у центрі відновлення країни, і від діяльності бізнесу залежить стійкість громад і стійкість України в цілому. Про це йшлося під час щорічного бізнес-форуму «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу», який відбувся в Києві. Під час дискусій, зокрема, йшлося про роботу підприємців в умовах воєнного стану, податкову політику, діяльність Бюро економічної безпеки, продовження судової реформи, оновлення трудового законодавства.

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Участь у заході взяли керівники парламентських комітетів і фракцій, міністерств і відомств, представники бізнесу, експертних та аналітичних центрів. За результатами обговорення бізнес-спільнота ухвалила ТОП-10 пріоритетів українського бізнесу на 2022-2023 рр. Це реформи за кількома напрямами: відновлення та розвиток економіки; реформа податкової системи та митного законодавства; інституційні реформи; спрощення адміністрування, дебюрократизація; демонополізація економіки та зменшення впливу держави; вирівнювання конкурентних умов, захист українського виробника.

«Ми маємо дуже чітку рамку - це членство в ЄС. І основна робота комітету спрямована на імплементацію законодавства ЄС до норм нашого законодавства. Маємо пройти інтелектуально важкий шлях синхронізації понад 10 директив і регламентів по митниці, понад 10 - у банківській сфері. І аж 22 директиви в оподаткуванні. Це найменш адаптована сфера директив», - підкреслив під час виступу на форумі голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Бізнес в умовах війни пропонує спростити порядок списання втрачених активів, які включені до переліку безнадійної заборгованості, заявив Михайло Непран, перший віце-президент Торгово промислової палати України: «Люди, які втратили все, тижнями ходять різними інституціями, збирають довідки про те, що втрачено. Там велика, громіздка процедура. Пропоную окремий порядок списання втрачених активів, де потрібні три довідки: від ДСНС, акт про втрачене майно і довідка про відкриття кримінального провадження за фактом знищення».

Грігол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України, член Наглядової Ради Української Ради Бізнесу, підтримав позицію щодо повного перезавантаження Бюро економічної безпеки України, оскільки цей орган демонструє вкрай низькі показники роботи за рік. Керівник асоціації вважає помилкою те, що 70% набраних працівників БЕБ – колишні працівники податкової міліції.

зліва направо: Перша віцепрем’єрміністерка – Міністерка економіки України; голова Комітету з питань з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова; власник Градолія, представник асоціації Укроліяпром Станіслав Таршин

Надія Бедричук, виконавча директорка «Української асоціації прямого продажу», членкиня Наглядової Ради УРБ, звернула увагу присутніх на необхідність створити умови для простої легалізації самозайнятих осіб. Цю проблему мікробізнесу обговорювали ще до війни, а зараз вона стала очевидною: багато людей, які втратили доходи, змушені підзаробляти і перебувати у неформальному секторі – не через те, що вони так хочуть, а тому що такі економічні умови.

Йдеться про декларування нерегулярних доходів самозайнятих осіб, які надають послуги населенню. Вони мають отримати свій, спеціальний податковий статус, простіший навіть за спрощену систему для ФОП. Представниця бізнес-асоціації запропонувала створити робочу групу, яка б завершила уже розпочаті відповідні напрацювання до законодавства, реалізувати довоєнну ініціативу і дати можливість людям працювати у правовому полі.

Юлія Свириденко, Перша віцепрем’єрміністерка – Міністерка економіки України, запевнила, що уряд докладатиме максим зусиль для підтримки та стимулювання розвитку українського бізнесу, акцентувавши на чотирьох основних галузях для післявоєнного відновленя: Military Tech, металургія, IT-сфера та сільське господарство з акцентом на агропереробці. Вона запевнила, що найближчими роками уряд також робитиме ставку на малий і середній бізнес, оскільки він більш гнучкий та мобільній.

За підсумками Форуму учасники дійшли спільного бачення по більшості обговорених питань та домовились про співпрацю по всіх пунктах оновлених ТОП10 пріоритетів об’єднаного бізнесу.

Довідково.

Організатори форуму – Національна бізнес-коаліція, Українська Рада Бізнесу, які об’єднують понад 100 бізнес-асоціацій усіх галузей економіки. Захід пройшов за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ).

Спікерами форуму стали голови парламентських комітетів з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і з питань з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, народний депутат, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, перша віцепрем’єрміністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, представники бізнес-асоціацій: Грігол Катамадзе (Асоціація платників податків України), Михайло Непран (Торгово-промислова палата України), Дмитро Кохан (Всеукраїнська аграрна рада), Надія Бедричук (Українська асоціація прямого продажу), Борис Емельдеш (Всеукраїнська професійна асоціація підприємців), Олександр Чумак (Асоціація приватних роботодавців), Єфрем Лащук (Асоціація IT-Україна), Анатолій Долинний (Українська федерація індустрії безпеки), Станіслав Таршин (Асоціація Укроліяпром).

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