Депутаты назвали своих представителей в отборе новых членов НКРЭКУ

Верховная Рада одобрила двух членов номинационной комиссии по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Такое решение приняли народные депутаты на заседании 4 октября 2017 года.

Депутаты одобрили кандидатов от парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Светлану Голикову (директор компании "ТрансЭнергоКонсалтинг") и от комитета жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Василия Яструбинского (советник замглавы КГГА).

Следующими своих кандидатов должны выдвинуть Кабинет министров Украины и президент Петр Порошенко.

Всего в номинационном комитете будет пять членов, которые отберут новых состав НКРЭКУ.

Согласно закону об энергорегуляторе, комиссия полностью обновится весной 2018 года. Президент уже уволил двух членов комиссии — Юрия Голляка и Владимира Евдокимова в мае 2017 года.

До 8 декабря 2017 года должны уволить Викторию Морозову и Бориса Циганенко. Дольше всех проработают в комиссии ее нынешний глава Дмитрий Вовк и член комиссии Руслан Машляковский. Их заменят через полтора года после вступления в силу закона об НКРЭКУ — в начале июня 2018 года.

Новых членов регулятора номинационная комиссия должна отбирать в три этапа: первых двоих членов должны были сменить не позже шести месяцев с момента вступления в силу закона об НКРЭКУ, еще двоих — не позже 12 месяцев, остальных — не позже чем через 18 месяцев.

Однако Верховная Рада, которая должна собрать номинационную комиссию по отбору членов госрегулятора, дважды провалила голосование по отбору своих своих кандидатов. Кабмин и президент своих претендентов в номинационную комиссию не называли.

Члены НКРЭКУ будут отбираться номинационной комиссией в составе пяти человек: двоих представителей делегирует президент, двоих — парламент (от комитета ТЭК и комитета ЖКХ), одного — Кабинет министров.

При этом глава НКРЭКУ будет избираться членами комиссии на закрытом голосовании, переизбрание главы — каждые два года после утверждения первого состава комиссии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Суммарный объем рынков, которые регулирует комиссия, — свыше 400 млрд грн в год. Эксперты отмечают, что за 9 месяц работы закона об НКРЭКУ, комиссия так и не получила законодательно закрепленной финансовой и политической независимости.

По словам аналитика DiXi Group Андрея Билоуса, если конкурсная комиссия будет создана в октябре 2017 года, новых членов в комиссию назначат не раньше, чем в январе 2018 года. А значит — минимум два месяца в комиссии не будет кворума.

"Отсутствие кворума — это отсутствие возможностей принимать решения в секторе энергетики. Энергосектор будет без управляющего органа, а значит — никаких лицензий, никаких утверждений инвестиционных планов до января утверждать не сможет", — считает Билоус.