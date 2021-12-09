Доставка будет бесплатной: украинский сервис Rocket запустился в 5 новых городах и 2 странах

Украинский сервис доставки еды вышел на новые рынки и начал работать в Испании и Венгрии, а также во французском городе Марсель. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Rocket запустился в Марселе, который стал четвертым французским городом для украинского сервиса. Rocket также начал работу в двух новых странах – Венгрии, а именно в Будапеште, и трех городах Испании: Гранада, Памплона и Ла-Корунья.

При этом на этапе запуска в новых странах Rocket будет доставлять все бесплатно.

"Даже чашку кофе можно заказать с доставкой за 0 грн. Цены на блюда полностью соответствуют ценам в ресторанах, поэтому пользователь получает любимую еду без переплат. Кроме того, в честь запуска новых стран в местных ресторанах-партнерах будет действовать масштабная промоскидка на блюда -50%", — рассказали в компании.

На сегодняшний день Rocket работает уже в восьми европейских странах и 44 городах. Первой страной за пределами Украины, где Rocket запустил доставку, стал Кипр.

В апреле 2021 года Rocket вышел на рынок Нидерландов, а в 2021 году запустил доставку в Грецию, Францию и Португалию. Напоминаем, Rocket основали в Украине в 2018 году.

Ранее Rocket объявил о запуске собственной сети дарксторов. Даркстор – магазин-склад без покупателей с залом, ориентированным на быструю сборку онлайн-заказов персоналом для последующей оперативной доставки клиенту.