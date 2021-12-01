Rocket запускает собственную сеть дарксторов

Международная компания ООО “Рокет Деливери”, работающая под брендом Rocket, инвестирует в сеть собственных дарксторов. Новый для Украины формат доставки позволит клиентам Rocket получать свой заказ в течение 15 минут. Пилотный проект ООО “Рокет Деливери” планирует запустить уже до конца этого года на столичных Позняках. Об этом рассказал CEO Rocket Market Михаил Дейнега в интервью изданию Ain.ua.

"Даркстор – магазин-склад без покупателей с залом, ориентированным на быструю сборку онлайн-заказов персоналом для последующей оперативной доставки клиенту. После запуска доставки товаров FMCG-группы из розницы мы убедились в перспективности направления. Поэтому для Rocket дарксторы станут логичным развитием как в Украине, так и за рубежом", — отметил он.

Дейнега считает, что вскоре доставка радикально изменится. Сейчас компания ассоциируется в первую очередь с доставкой готовых блюд, но в перспективе до 50% от общего объема могут стать товары FMCG-группы.

"FMCG-группа - гораздо более широкий рынок, который может охватить до 50% розницы. Эта услуга заменит каждодневные покупки в таких форматах, как “магазин у дома” или же киоск", — отметил СЕО компании.

Он добавил, что системы искусственного интеллекта позволяют сервису активно развиваться, экономя на издержках.

"Сегодня благодаря технологиям уже возможно предсказать, что человек закажет завтра, с достаточно большой степенью вероятности. Это эволюционное развитие торговли — от больших закупок в формате гипермаркетов, затем через первый и второй этапы развития e-commerce, плановые доставки и т.п. Сейчас мы уже практически готовы к тому, чтобы отказаться от масштабных складов и необходимости постоянно хранить где-то большое количество товара. Технология позволит связать производителя с потребителем, и все будет доставляться в необходимом количестве в локальный дистрибуционный центр, для дарксторов конкретного района. И клиент, таким образом, будет получать необходимое максимально быстро", — заявил Дейнега.

Сервис Rocket, стартовав в Украине, сейчас активно развивается в странах ЕС. Компания начала предоставлять услуги в Нидерландах, Франции, Греции, Португалии и на Кипре.