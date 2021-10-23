Украинский сервис доставки еды Rocket начал работать в Португалии

Сервис доставки еды Rocket начал работать в Португалии, шестой стране своего присутствия.
Об этом говорится в сообщении сервиса, пишет dev.ua.
Он начинает работу в Лиссабоне.
В июне украинский сервис доставки Rocket начал работу в Греции и Франции.
Эти страны замкнули первую пятерку из десяти стран, в которых сервис намерен начать работу уже в этом году.
В Греции Rocket начал работу сразу со столицы. В Афинах подключены уже десятки ресторанов в различных районах города.
Во Франции первым стал Лилль — небольшой город на границе с Бельгией, второй по величине агломерации после Парижа.
Ранее компания заработала в столице Нидерландов, а также двух городах на Кипре — Никосии и Лимасоле.
Отметим, запуск круглосуточной доставки в 5 украинских городах-миллионниках позволил Glovo увеличить количество заказов почти на 10% и примерно на столько же нарастить количество новых пользователей приложения.