Бизнес 1 час назад

Украинский сервис доставки еды Rocket начал работать в Португалии

Сервис доставки еды Rocket работает уже в шести странах

Rocket начал работать в Португалии Rocket начал работать в Португалии
Rocket начал работать в Португалии

Сервис доставки еды Rocket начал работать в Португалии, шестой стране своего присутствия.

Об этом говорится в сообщении сервиса, пишет dev.ua.

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Он начинает работу в Лиссабоне.

В июне украинский сервис доставки Rocket начал работу в Греции и Франции.

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Эти страны замкнули первую пятерку из десяти стран, в которых сервис намерен начать работу уже в этом году.

В Греции Rocket начал работу сразу со столицы. В Афинах подключены уже десятки ресторанов в различных районах города.

Во Франции первым стал Лилль — небольшой город на границе с Бельгией, второй по величине агломерации после Парижа.

Ранее компания заработала в столице Нидерландов, а также двух городах на Кипре — Никосии и Лимасоле.

Отметим, запуск круглосуточной доставки в 5 украинских городах-миллионниках позволил Glovo увеличить количество заказов почти на 10% и примерно на столько же нарастить количество новых пользователей приложения.

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