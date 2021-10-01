Запуск круглосуточной доставки обеспечил Glovo рост заказов на 10%

Запуск круглосуточной доставки в 5 украинских городах-миллионниках позволил Glovo увеличить количество заказов почти на 10% и примерно на столько же нарастить количество новых пользователей приложения.

Об этом в Glovo рассказали бизнес-порталу Delo.ua.

Так, с начала лета в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе в Glovo стала возможна доставка ночью. По данным компании, большее всего заказов в ночное время сегодня приходится на Одессу — около 12,5% от общей доли заказов, а меньше всего в Днепре — около 7%. При этом количество "ночных" клиентов и там, и там увеличивается каждую неделю.

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По данным компании, ночью больше всего заказов приходится на категорию "Еда", но вторая по популярности категория — "Аптеки". При этом в ночное время количество заказов из этой категории может даже превышать количество заказов днем — примерно на 30%.

В компании добавили, что ночью пользователи наиболее активны с полуночи до 02.30.

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Ранее в интервью Delo.ua генеральный менеджер компании Glovo Дмитрий Расновский объяснял, что количество круглосуточно работающих магазинов и ресторанов в Украине недостаточное для того, чтобы запустить круглосуточную доставку. Соответственно, держать на линии курьеров, команды операций и логистики, а также службу поддержки ради нескольких заказов экономически нецелесообразно.

Напомним, что в июле этого года компания Glovo запустила в Украине первый проект dark store.