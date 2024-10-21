"Доступні кредити 5-7-9%": скільки коштів отримали підприємці минулого тижня

За минулий тиждень 514 підприємців отримали 1,8 млрд гривень "доступних кредитів". Загальна кількість виданих кредитів з початку 2024 року склала 19 тисяч на суму 71 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що в межах програми бізнес отримав:

18,7 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

16,6 млрд грн — на переробку;

16,5 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

14,9 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, частка інвестиційних та кредитів для переробних підприємств в загальному портфелі програми "Доступні кредити 5-7-9%" постійно збільшується. Уряд переформатував умови програми саме на розвиток реального сектору економіки.

Він зауважив, що пільгові кошти зараз витрачаються на розвиток виробництва, випуск продукції з високою доданою вартістю та створення нових робочих місць. Також пільгове кредитування підтримує бізнес, який працює в зоні підвищених ризиків, дозволяючи зберегти там робочі місця й економічну активність.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (45,4 тис.), Ощадбанк (15,1 тис.) та Райффайзен Банк (5,4 тис.).

5-7-9: умови програми

"Доступні кредити 5-7-9%" – це програма, запущена в лютому 2020 року й призначена для підтримки малих та середніх підприємств, які отримують до 50 млн грн прибутку на рік.

Ці кошти можна витратити на:

купівлю нових або вживаних засобів для підприємства;

модернізацію наявних засобів;

будівництво, реконструкцію чи ремонт у приміщеннях, де ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень);

поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проєкту та на схожі цілі.

Відсоткові ставки розподілено таким чином: