Dragon Capital обустроит отдельное здание для Киевской школы экономики за $5 млн

Инвестиционная компания Dragon Capital приобрела здание в Киеве общей площадью 4441 квадратный метр по адресу улица Николая Шпака, 3, для Киевской школы экономики.

Соглашение было заключено в рамках направления корпоративной социальной ответственности по развитию образования в Украине, сообщает пресс-служба компании.

"Мы уже много лет поддерживаем КШЭ и наблюдаем, как Школа на наших глазах стремительно развивается. В этом году мы приняли решение значительно увеличить объем поддержки и приобрести для школы отдельное здание. Мы инвестируем в приобретение и реконструкцию здания огромную сумму — более $5 млн — и рассчитываем на существенный положительный эффект для страны в будущем", — заявил гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.

В планах реконструкции — создать уникальную инфраструктуру с современными лекционными залами, лаунжем для студентов, зонами для групповой работы, а также конференц-холлом.

В новом помещении КШЭ планирует одновременно проводить обучение для более 600 студентов и собирать лидеров гражданского общества и меценатов на своих социальных и экономических мероприятиях.

Предполагается, что после реконструкции и адаптации помещений Dragon Capital передаст 6-этажное здание КШЭ в долгосрочное пользование. Здесь будет расположен бакалавриат, департамент экономико-политических исследований, 8 магистерских программ, включая программу МБА, а также офисы Центра экономической стратегии и VoxUkraine.

"У Школы 25 лет не было дома, а теперь, благодаря Dragon Capital, мы сможем дать нашим студентам ощущение настоящей alma mater и создать платформу для развития экономической мысли страны. Это первый пример такого меценатства в Украине", — заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Ожидается, что Киевская школа экономики сможет принять первых студентов в новом корпусе уже в сентябре 2020 года и полностью переехать к началу 2021 года.

Ранее сообщалось, что Dragon Capital приобрела фармацевтический логистический комплекс "Фалби" под Киевом.

Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг. Dragon Capital является инвестором издательского дома Медиа-ДК (объединяет еженедельный журнал НВ, новостной сайт NV.ua и Радио НВ).

В 2016—2020 годах Dragon Capital вместе с иностранными партнерами инвестировали в недвижимость более $600 млн, из них более $500 млн — это Киев и Киевская область. На сегодня под управлением группы компаний Dragon Capital находится 29 объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 680 тысяч квадратных метров.

Киевская школа экономики (Kyiv School of Economics, KSE) — учебное заведение, основанное в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования (EERC). Школой руководит совет директоров и международный академический совет, в который входит Нобелевский лауреат Роджер Майерсон.