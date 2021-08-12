Два ведущих производителя секс-игрушек объединились в одну компанию

Немецкий производитель инновационных секс-игрушек премиум-класса WOW Tech Group и британский интернет-магазин Lovehoney подписали соглашение о слиянии.

Как сообщила британская сторона в пресс-релизе, новая компания будет называться Lovehoney Group.

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По информации The Wall Street Journal, идея объединения возникла на фоне значительного увеличения спроса на продукцию компаний во время пандемии: на карантине и самоизоляции потребность людей в товарах, обеспечивающих "сексуальное благополучие", возросла.

Согласно оценке издания, образующийся в результате "единорог" (компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 млрд долларов США — Delo.ua) будет стоить $1,2 млрд.

В WOW Tech Group и Lovehoney рассчитывают, что объединенная компания будет прибыльной, а объемы продаж в текущем году превысят $400 млн. Это примерно вдвое превышает совокупную выручку компаний по итогам 2020 года, рассказали в компаниях. Таким образом, Lovehoney Group станет крупнейшей в мире компанией в сфере сексуального здоровья по выручке.

Lovehoney Group будет работать по всей Северной Америке, Европе и Азии. В компаниях делают ставку на то, что сектор продолжит расти даже в условиях вакцинации, которая позhttps://delo.ua/business/nu-puti-izbavlenija-ot-stigmy-analiz-rynka-intim-378351/волит людям покидать дома.

Lovehoney была основана в британском Бате в 2002 году Ричардом Лонгхерстом и Нилом Слейтфордом. Сейчас компания https — лидер сектора игрушек для взрослых.

С 2018 года мажоритарный акционер Lovehoney — европейская инвестиционная компания Telemos Capital.

WOW Tech — одна из ведущих компаний в индустрии сексуального здоровья и поставщик продуктов премиум-класса для личной жизни потребителей. Основное внимание компании уделяется исследованиям и разработке новых инновационных продуктов.

Среди брендов компании — We-Vibe, Womanizer, ROMP, Arcwave и другие. WOW Tech образовалась в 2018 году путем слияния немецкой Womanizer с канадским производителем секс-игрушек We-Vibe. С 2020 года мажоритарный владелец WOW Tech — китайская компания по управлению альтернативными активами CDH Investments.

Ранее сообщалось, что все реже воспринимают секс-игрушки как заменитель партнера, но покупать их открыто пока еще стесняются.

Напомним, по данным лондонской исследовательской фирмы Technavio, до 2023-го данный рынок будет увеличиваться в среднем на 7% за год, а в международной аудиторской фирме Grand View Research обещают 8%.