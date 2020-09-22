Ecola: в Киеве запустили сервис бесплатного вывоза вторсырья из дома

В Киеве запустили мобильный сервис бесплатной сортировки и вывоза вторсырья из дома под названием Ecola.

Об этом сообщает The Village.

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Указано, что Ecola — технологический стартап, идеей которого является создание экосистемы для сортировки и вывоза мусора.

С помощью Telegram-бота Ecola Assist, домохозяйства и организации, сортирующие мусор, а также люди и предприятия, занимающиеся сбором вторсырья, могут найти друг друга.

По словам создателей, в будущем для переработчиков и крупных заготовителей заработает сайт, где они смогут увидеть адреса и объемы вторсырья, которое можно приобрести.

В тестовом режиме сервис заработает в сентябре, а полноценный запуск запланирован на октябрь 2020 года.

Известно, что идея принадлежит двум партнерам из Украины и Лондона, одним из которых является Николай Мозговой. По его словам, над созданием проекта работали почти год.

"Большинство украинцев, которые также занимаются сортировкой — социально активные люди, которые делают это исключительно по собственной мотивации. Но когда я делаю что-то хорошее, у меня есть желание, чтобы меня в этом как-то поддерживали, хотя бы обеспечив нормальный сервис. К сожалению, лично у меня ни один опыт сдачи вторсырья на станциях и пунктах приема не заканчивался клиентоориентированным подходом. Именно поэтому возникла идея создать удобный сервис для людей", — пояснил Мозговой.

Таким образом, сейчас на переработку принимают:

- стекло — бутылки, банки, битое стекло любого цвета;

- макулатуру — бумагу, картон, книги, журналы, газеты, tetrapack и бумажную посуду;

- пластик — бутылки из-под напитков, подсолнечного масла, химии, крышки, пакеты, контейнеры, игрушки, пенопласт;

- металл — консервные и алюминиевые банки, столовые приборы, крышки от банок и другие изделия.

При этом сортировать мусор по типу необязательно. Для сдачи необходимо накопить минимум 30 кг или один пакет размером 120 л.

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