Ефект згуртованості — як зберегти команду та бізнес під час війни. Кейс Ardis Group

Продуктова компанія Ardis Group продовжує працювати — переробляти молоко, постачати сир, створювати робочі місця та покращувати корпоративну культуру

Формат екосистеми

Ardis Group понад 20 років постачає сири й іншу молочну продукцію на український ринок. З початком війни головним завданням CEO та відділу HR компанії стало збереження, згуртування та підтримка команди у складний час. Прагнули відволікти співробітників від негативних новин, залучивши їх до корпоративних активностей компанії.

"Нести відповідальність за власний психологічний стан перед командою та власним прикладом показувати стійкість — кредо нашого HR-департаменту", — розповідає Кіра П’ятецька, HRD Ardis Group.

Кіра П’ятецька, HRD Ardis Group

Компанія узялася за організацію відразу кількох HR-ініціатив, які зараз утворили певну внутрішню екосистему корпоративної культури Ardis Group. Під нові умови було також трансформовано комунікацію. Зокрема, організовано комплекс заходів за двома напрямками: а) загальнокорпоративні заходи з залученням усіх співробітників компанії; б) залучення окремих співробітників в клуби по інтересах.

За першим напрямком проводяться щотижневі загальнокорпоративні онлайн заходи. Переважно ці заходи відбуваються у таких форматах:

1. Зустрічі щопонеділка для всієї команди. Саме на них кожен топменеджер та СЕО розповідають про тактичні й стратегічні плани компанії, на графіках демонструють економічний рух компанії, відзначають перемоги, звертають увагу на напрямки, які потребують підсилення.

2. Сервісні стендапи. Кожен департамент ділиться успішними кейсами, сервісними історіями, ідеями того, як покращити взаємодію з клієнтами й вдосконалити робочі процеси.

3. Ранкові зустрічі "за кавою" щоп’ятниці. Обговорюють з колегами новини у країні та світі, особисті новини та плани на вихідні. Такими зустрічами прагнуть компенсувати нестачу спілкування в офісі. Іноді такі зустрічі проходять ввечері у п'ятницю разом з улюбленим сиром. На таких зустрічах колеги згадують історії з життя й роботи в компанії. Також це гарна можливість новачкам познайомитись з історією компанії й відчути її корпоративний дух.

Вечір сирних спогадів Вечір сирних спогадів

4. Презентація проєктів та ініціатив департаментів для всієї компанії. Цей формат дозволяє всій команді знайомитися з успіхами різних відділів, надихати колег на продуктивний місяць та впроваджувати нові ідеї в командну роботу.

5.Внутрішні лекції. Декілька разів на місяць проходять сирні, сервісні чи маркетингові токи, на яких команда обговорює новини ринку й сирні трансформації. Також проводяться внутрішні навчання для всієї команди від IT-департаменту та сирне навчання для нових співробітників для повного занурення у сирну культуру й ознайомленням з цінностями компанії.

Інший напрямок комплексу заходів із згуртування команди – діяльність клубів за інтересами. До зустрічей у клубах долучаються колеги за власним бажанням. Найпопулярніших різновидів клубів – п’ять:

1. Розмовний клуб. Заняття з англійської мови з україномовним викладачем та native-спікером, залежно від рівня володіння мовою. До цих груп HR-департамент долучає співробітників з різних департаментів, щоб вони могли краще познайомитись із колегами з інших підрозділів та покращувати взаємодію між ними.

2. Ранкові онлайн заняття спортом. Заняття проводяться кілька разів на тиждень з тренером. Завдяки ним працівники підтримують форму, тренують витривалість, заряджаються енергією перед робочим днем. Хто долучився до занять ще весною, зараз вже відчувають покращення фізичного стану.

3. Зустрічі кіноклубу. Команда обговорює улюблені фільми, їхню філософію, часто теми розмов сягають певної глибини.

4. Конкурси до свят та подій. Колеги з радістю діляться фотографіями приготовлених страв з сиру, своїх врожаїв та своїми захопленнями. Фото публікуються в корпоративному каналі в Telegram, а переможці конкурсів отримують сирні подарунки. Також компанія залучає до таких змагань дітей співробітників та заохочує їх смачними сирними десертами. Нещодавно була розіграна подорож до Болгарії і п’ять сімей співробітників з дітьми поїхали відпочивати на море.

Колеги отримують сирні подарунки

5. Волонтерська діяльність. Колектив компанії продовжує активно займатися волонтерською діяльністю: допомагає ЗСУ, переселенцям, благодійним організаціям та фондам. В серпні компанія створила окрему волонтерську команду. До неї входять співробітники, які хочуть долучатися до волонтерських ініціатив. Команда діє автономно, самостійно розпоряджається бюджетом та вчасно закриває термінові запити на допомогу.

Ефективність та синергія

Реалізація комплексу заходів з покращення корпоративної культури Ardis Group вже має помітний позитивний ефект. Завдяки демонстрації показників роботи компанії на внутрішніх зустрічах й позитивної комунікації, команда працює ефективніше та згуртованіше, що сприяє досягненню запланованого.

Наявні зміни й у якісних показниках команди. Так, 42% учасників розмовного клубу з вивчення англійської відчувають покращення рівня знання мови та навичок спілкування. Покращився також процес адаптації нових співробітників в онлайн форматі — вони навчилися ефективніше використовувати робочий час.

Всі внутрішні комунікації команди зведені до одного корпоративного Telegram-каналу зі зручною навігацією для пошуку необхідної інформації. Канал став важливим джерелом актуальних новин, доступних для всіх співробітників.

42% учасників розмовного клубу з вивчення англійської відчувають покращення рівня знання мови та навичок спілкування

Отримано також ефект від організації проєктних команд. Для реалізації стратегічних ініціатив певного департаменту зазвичай створюються команди із працівників різних департаментів, які разом міркують над шляхами розв’язання проблем та розробляють відповідний план дій. Це дозволяє формувати свіжий погляд на робочі процеси, нові ідеї та рішення, обумовлює дотичність до загального результату та підвищує згуртованість команди.

Оскільки частина співробітників виїхала за кордон або вступила до лав ЗСУ компанія оперативно приймає рішення щодо внутрішніх ротацій, в тому числі й на керівні посади. Тому зараз основний фокус на навчанні співробітників у нових ролях.

Зараз основний фокус на навчанні співробітників у нових ролях.

У підсумку вдалося уникнути розформування команди. Компанія не звільняла співробітників, які певний час не були залучені у робочі процеси у зв’язку з війною, а відправляла їх у відпустку з фінансовою підтримкою. Зараз майже всі співробітники повернулись до роботи.