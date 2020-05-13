Потребрынки 50 минут назад

Эксперты прогнозируют падение цен на пшеницу

перерабатывающие предприятия с прошлого четверга снизили цены спроса в среднем на 150 грн за тонну с учетом стоимости доставки и озвучивают их, как правило, не выше 6,45 тысячи грн за тонну

Эксперты прогнозируют падение цен на пшеницу Эксперты прогнозируют падение цен на пшеницу
Фото: Глобал-Агро

На рынке продовольственной пшеницы наблюдаются понижающие ценовые тенденции, обусловленные соответствующими направлениями на внешнем рынке (улучшение погодных условий и перспектива валового сбора в странах ЕС, Украины и России).

Об этом сообщает "Латифундист" со ссылкой на пресс-службу компании G.R. Agro.

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По данным издания, перерабатывающие предприятия с прошлого четверга снизили цены спроса в среднем на 150 грн за тонну с учетом стоимости доставки и озвучивают их, как правило, не выше 6450 грн/т.

Диапазон валютных цен спроса в портах, согласно сообщению, находится в пределах $200-203 за тонну.

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Цены спроса на пшеницу 2-го класса урожая 2020 г. озвучиваются до $179 за тонну (-$4 за т с прошлой недели), 3-го класса — $176-178 USD/т (-$3-4 за т с прошлой недели ).

Гривневые цены в портах продолжают озвучиваться до 6,7 тысяч грн за тонну, при этом рабочий ценовой диапазон снизился в среднем на 250-350 грн/т и составляет 6 200-6 550 грн/т.

"Прогнозируется и дальнейшее снижение уровня цен. Этому способствует закрытие торговых программ по пшенице урожая 2019 года", — отмечают эксперты.

Напомним, в конце марта фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, на мировых рынках резко увеличились цены на рис и пшеницу

 

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