Экспорт сливочного масла из Украины упал на 50%, а импорт вырос почти в 13 раз

По итогам января-мая 2020 года Украина экспортировала 4,95 тысяч т сливочного масла, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщает MilkUA.info.

Указано, что в денежном эквиваленте экспорт масла составил $22,7 млн, что на 40,6% меньше показателя за первые 5 месяцев 2019 года.

В ТОП-3 покупателей украинского масла вошли Азербайджан, доля закупок которого составила 31,8%, Грузия (16,2%) и Молдова (15%).

В то же время импорт сливочного масла в январе–мае 2020 года составил 5,8 тысяч т на сумму — $22,2 млн. Объемы закупок масла, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились почти в 13 раз.

При этом известно, что в течение отчетного периода Украина больше всего импортировала масло из Польши (63%), Нидерландов (13,8%) и Германии (7,4%).

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается подорожание молочной продукции на полках магазинов.

Также отмечалось, что импортные сыры продолжают вытеснять с рынка сыры украинского производства.