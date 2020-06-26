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АПК 1 час назад

Экспорт сливочного масла из Украины упал на 50%, а импорт вырос почти в 13 раз

В ТОП-3 покупателей украинского масла вошли Азербайджан (доля закупок 31,8%), Грузия (16,2%) и Молдова (15%)

Сливочное масло. Фото: из открытых источников Сливочное масло. Фото: из открытых источников
Сливочное масло. Фото: из открытых источников

По итогам января-мая 2020 года Украина экспортировала 4,95 тысяч т сливочного масла, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщает MilkUA.info.

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Указано, что в денежном эквиваленте экспорт масла составил $22,7 млн, что на 40,6% меньше показателя за первые 5 месяцев 2019 года.

В ТОП-3 покупателей украинского масла вошли Азербайджан, доля закупок которого составила 31,8%, Грузия (16,2%) и Молдова (15%).

В то же время импорт сливочного масла в январе–мае 2020 года составил 5,8 тысяч т на сумму — $22,2 млн. Объемы закупок масла, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились почти в 13 раз.

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При этом известно, что в течение отчетного периода Украина больше всего импортировала масло из Польши (63%), Нидерландов (13,8%) и Германии (7,4%).

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается подорожание молочной продукции на полках магазинов.

Также отмечалось, что импортные сыры продолжают вытеснять с рынка сыры украинского производства.

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