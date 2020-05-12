Энергетика 1 час назад

Энергетический комитет Рады не послушал Геруса и поддержал антикризисный план Минэнерго

Глава комитета предлагал принять план только во внимание

Энергетический комитет Рады не послушал Геруса и поддержал антикризисный план Минэнерго Энергетический комитет Рады не послушал Геруса и поддержал антикризисный план Минэнерго

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальному хозяйству поддержал план мероприятий Министерства энергетики и окружающей среды по выходу энергетической отрасли из кризиса.

За соответствующее решение проголосовало большинство членов комитета, несмотря на предложение главы комитета Геруса принять план только во внимание, но без поддержки.

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Перед обсуждением этого вопроса премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал депутатов поддержать план действий Минэнерго.

"Буду просить поддержать работу министерства, антикризисного штаба. Сегодня отрасль находится в сложной ситуации начиная от угольной промышленности и заканчивая атомной энергетикой", — сказал Шмыгаль.

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При этом временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец отметила, что текущая ситуация вызвана непрофессиональным управлением отрасли в прошлом году.

"Этот кризис возник вследствие бездействия, непрофессионализма людей в разных ветвях власти. Из-за этого мы пришли к многомиллиардным долгам", — сообщила Буславец.

По ее словам, предложенный план позволит министерству двигаться дальше и уже на следующем заседании антикризисного штаба по вопросам энергетики рассматривать блок экономических проблем и вызовов, которые стоят перед отраслью.

Ранее Буславец сообщала, что министерство разработало план из 20 мероприятий, которые помогут энергетической отрасли выйти из кризиса.

Как сообщалось, первое заседание штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось 29 апреля. Результатом первого заседания стал обновленный энергетический баланс на 2020 год, что снизило напряжение в отрасли.

План предполагает комплекс мер по выводу отрасли из кризиса. В частности, решения проблемы долгов в старом и новом рынке, добровольное снижение зелёного тарифа, утверждение энергетического и топливного баланса, реформа PSO.

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