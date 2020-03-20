Эстонская компания планирует открыть в Украине СП по ремонту тепловозов

Эстонская корпорация Skinest Rail рассматривает вариант создания в Украине совместного предприятия с частичной или полной локализацией ремонтов тепловозов. В частности у компании есть совместные проекты развития с Крюковским вагоностроительным заводом.

Об этом в интервью ЦТС рассказал председатель правления Skinest Rail Роман Захаров.

"Рассматриваем такой вариант, как СП — открытие здесь (в Украине — Delo.ua) производственной площадки под ремонт локомотивов… Производственную площадку технически открыть не сложно. Есть даже готовые. Вопрос в объеме. Если у нас будет понимание, что на этой площадке мы будем ремонтировать несколько лет подряд, то под этот объем мы и займемся разработкой проекта локализации ремонта. Если это будет крупный заказ на ремонт 100 локомотивов и больше, тогда вполне логично рассмотреть вариант частичной или полной локализации ремонтного производства в Украине", — рассказал топ-менеджер.

Глава компании подчеркнул, что если речь идет о небольшом количестве ремонтов, то в открытии производственной площадки в Украине не будет никакой логики.

"У нас есть определенные проекты развития с Крюковским вагоностроительным заводом, где мы работаем совместно над некоторыми интересными проектами, которые, надеюсь, в ближайшем будущем удастся осуществить. Благодаря нашему многолетнему опыту и базе клиентов в 12 странах мира, мы можем существенно помочь с выходом на новые рынки с новой и существующей продукцией", — отметил Захаров.

Он также не исключил возможности того, что Skinest Rail будет сотрудничать с другими предприятиями ж/д сектора Украины.

"Такие варианты тоже есть, и мы над этим работаем", — резюмировал глава правления.

Ранее сообщалось о том, что Skinest Rail в среднем ежегодно сдает в аренду 500 грузовых железнодорожных вагонов в Украине. Также в компании заявляли о том, что хотели бы сдавать в аренду локомотивы в Украине под "пилот" с частной тягой.

Напомним, в начале ноября 2019 года новый дизель-поезд ДПКр-3, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ), впервые покинул территорию предприятия и отправился на испытания на железную дорогу.