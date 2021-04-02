"Это был заказ на государственном уровне": "Дизель Шоу" о продаже контента российскому ТВ

Сооснователь и шеф-редактор "Дизель Студио" Алексей Бланарь заявляет, что информация о продаже ею контента на российский канал распространялась в рамках заказной кампании. Об этом он рассказал в интервью Delo.ua.

"Если коротко, мы этот контент не продавали, так как на этот контент даже не имеем прав. Если детальней: это заказная кампания против нас. Желание отвлечь внимание от других продаж в Россию, от запуска там известных юмористических форматов. А на нас решили отыграться", — отметил он.

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Бланарь рассказал, xnj юристы студии, в частности, намеревались даже подать в суд на агентство "Интерфакс-Украина", опубликовавшее информацию о продаже прав на показ "Дизель шоу" медиа-холдингу "СТС Медиа".

"В итоге они ответили, что у них нет доказательств. Мы говорим: тогда снимите эту информацию. Услышали в ответ, что они не могут снять, потому что этот материал проплачен. Мы говорим: если это проплаченный контент, то мы подаем в суд с требованием предъявить заказчика. До суда не дошло, так как "Интерфакс" принял наше опровержение. И таких примеров много", — заявил сооснователь юмористического проекта.

Он также отметил, что минусом такой кампании стал отказ работать с ними западноукраинских СМИ, в частности издания "Высокий замок", а зрители любить коллектив меньше не стали.

"Нам один умный человек сказал правильную вещь: не боритесь. Вы раньше боролись против "Квартала", они делали вам гадости (это была не первая "заказуха"). Сейчас против вас борется система. Система непобедима. То есть это заказ на каком-то государственном уровне", — утверждает Бланарь.

По его словам, "Дизель Студио" может лишь рекомендовать ограничить продажи контента в РФ, и в свое время это делала.

"Сейчас я сторонник того, чтобы организовать панель: собрать журналистов, активистов, всех, кого это волнует, посадить телевизионщиков и поговорить. Чтобы получить реальную картину, что и как происходит, чтобы разобраться, что мы можем делать, а что не можем. Нужны правила игры, а не анархия в пользу одного производителя", — подчеркнул шеф-редактор коллектива.