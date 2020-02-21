Facebook будет платить за голос своих пользователей

Компания Facebook собирает голосовые записи своих пользователей, чтобы улучшать технологию распознавания речи. Для того, чтобы это делать легально, она предлагает записывать фрагменты аудио через свое приложение Viewpoints. Взамен социальная сеть предлагает финансовое вознаграждение размером до $5. Об этом сообщает издание The Verge.

Facebook решилась на этот шаг после того, как другие технологические корпорации, Amazon, Apple, Google и Microsoft, были пойманы на прослушивании своих пользователей, для улучшения своих систем распознавания речи. При этом, своих пользователей о прослушке они не информировали.

Принять участие в сборе аудиоданных от Facebook смогут только пользователи из США, старше 18 лет и те, у которых больше 75 друзей на FB.

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Для участия нужно зарегистрироваться в приложении Viewpoints, выбрать программу "Pronunciations" и произнести фразу "Hey Portal" и имя одного друга из списка своих друзей. Процедуру нужно проделать дважды. За запись такой фразы вам присуждается 200 баллов. Чтобы получить выплату, нужно собрать не меньше 1000 баллов. Это равноценно $5. Вознаграждение начисляется через PayPal. Записывать аудиофрагменты нельзя бесконечно. И максимальная выплата составляет все те же $5.

Программа по сбору голосов — не первая попытка Facebook легально собрать персональные данные своих пользователей.

Приложение Viewpoints появилось в ноябре 2019 года. Как сообщается в блоге Facebook, оно создано для того, чтобы улучшать Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus. "Мы считаем, что лучший способ сделать продукты лучше — это получать информацию непосредственно от людей, которые их используют", — говорится на сайте.

После регистрации на Viewpoints, пользователю предлагается присоединиться к одной из программ по сбору данных от Facebook. Прохождение каждой из них предполагает небольшие финансовые выплаты — все в районе $5. Взамен же Facebook просит предоставить добровольно конфиденциальные данные. Например, информацию о доходах, точные данные местонахождения, адрес проживания и т.д.

Фото: Facebook

Facebook уверяет, что все полученные данные не публикуются публично, не передаются третьим лицам. Также пользователи могут прекратить свое участие в программе, в любой момент.

Впрочем, самая большая социальная сеть и раньше пыталась получить персональные данные путем небольших выплат.

Например, летом 2019 года выпущено приложение Study from Facebook для пользователей Android. Оно доступно только для пользователей США и Индии. Его задача — отслеживать, какие приложения установлены на телефоне человека, время, проведенное за их использованием, а также страну, в которой находится пользователь.

Facebook не указывает, сколько платит пользователям за использование этого приложения. Кроме того, не каждый может им воспользоваться. Только те пользователи, на которых таргетирована его реклама.

Кроме того, в январе 2019 года Facebook удалило приложение, которое имело практически полный доступ к информации на телефоне пользователей. Но уже не совсем законно, об этом писало издание TechCrunch.

Приложение Facebook Research VPN для iOS и Android давало возможность социальной сети просматривать личные сообщения пользователей, их электронные письма, поисковые запросы в Интернете и активность просмотра. Добровольцами, использующими это приложение, стали люди в возрасте от 13 до 35 лет. Взамен они каждый месяц получали подарочные карты на $20 от Facebook.

Facebook Research явно нарушало множество правил App Store, которые касаются каждого приложения, размещенного в сервисе от Apple. Так как оно попало на App Store? Это приложение получило специальный сертификат программного обеспечения, который Apple выдает компаниям, для тестирования приложения внутри компании-разработчика и распространения среди её сотрудников. Однако, Facebook использовал его не для внутри корпоративных исследований. А для массового распространения среди подростков и других пользователей.

Фото: TechCrunch

После того, как вся эта информация стала общедоступной — из App Store Facebook Research был удален. Никакой информации, о том, как на эту ситуацию отреагировали в Google Play — нет. Однако, на сегодняшний день найти само приложение в Google Play тоже нельзя.

Стоит отметить, что Facebook выпустило свое заявление после того скандала. "Эта программа не шпионила. Она специально названа Facebook Research. Все люди, которые подписались на участие, прошли четкую процедуру и получили оплату за свое участие". По поводу обвинения распространения приложения среди несовершеннолетних, в компании заявили, что таких пользователей было не больше 5% и социальная сеть подписала соглашение на участие с их родителями.

Напомним, недавно в Instagram заявили, что будут платить своим пользователям за рекламу в видео. Социальная сеть будет выплачивать деньги производителям контента для видеосервиса IGTV. Соцсеть начнет показывать рекламу во время видео и делиться доходами с блогерами.