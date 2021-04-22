ФГИ показал, как выглядят доведенные до остановки украинские оборонные предприятия (ФОТО)

На 15 из 17 государственных предприятий, которые были переданы концерном "Укроборонпром" Фонду госимущества на приватизацию, в разные периоды была остановлена производственная деятельность в оборонно-промышленной сфере.

Об этом говорится в аналитическом докладе экспертной организации StateWatch, которая была озвучена в ходе онлайн-конференции "Приватизация недействующих оборонных предприятий: сброс балласта или инвестиция в их развитие?".

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Так, согласно докладу, к 2010 году из-за нехватки государственного заказа были вынуждены остановить производство четыре оборонных предприятия:

– завод "Квант" (город Киев) — с 1998 года;

– Запорожский автомобильный ремонтный завод — с 2005 года;

– Ровенский автомобильный ремонтный завод — с 2009 года;

– Украинский радиотехнический институт (город Николаев) — с 2005 года.

В течение 2010 — 13 годов еще восемь предприятий прекратили активную экономическую деятельность:

– 171-й Черниговский ремонтный завод;

– Винницкий авиационный завод (ВИАЗ);

– Ивано-Франковский котельно-сварочный завод;

– Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения;

– Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления;

– Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт;

– Закарпатское вертолетное производственное объединение;

– Научно-исследовательский институт "Буран".

В течение 2014-15 годов остановилась работа на еще трех предприятиях:

– Специальное конструкторское бюро "Молния";

– ГП "Укроборонлизинг";

– Центральное конструкторское бюро "Изумруд".

Еще два предприятия завод "Судмаш" (город Херсон) и ГП "Укроборонресурси" не участвуют в выполнении государственного оборонного заказа.

""Судмаш" последние годы даже не имел возможности подготовить отчет о своей финансовой деятельности, а "Укроборонресурси" специализируется на комплексной переработке и утилизации металлолома", — рассказал председатель StateWatch Глеб Каневский.

В StateWatch также отметили о значительных кредиторской задолженности на некоторых предприятиях.

В частности, по состоянию на 2019 год, Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт имел долг на сумму 43,4 млн грн, а Ровенский автомобильный ремонтный завод — 22,2 млн грн.

Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подтвердил, что главной задачей концерна является качественное и своевременное обеспечение ВСУ вооружением и военной техникой. Поэтому на приватизацию переданы только те предприятия, которые годами не выполняли свои прямые функции или вообще не функционировали.

Напомним, за девять месяцев 2020 года государственные предприятия Министерства обороны Украины получили чистые убытки на сумму 22,2 млн грн.

Ранее заместитель гендиректора госконцерна Мустафа Найем заявил, что за 10 лет государственный концерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.