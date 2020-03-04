Транспорт 9 минут назад

Fiat представила новый электрокар (ФОТО)

Запас хода хэтчбека 500e без подзарядки составляет 320 километров

Fiat представила новый электрокар (ФОТО) Fiat представила новый электрокар (ФОТО)
Фото: AutoNews

Итальянская компания Fiat представила новое поколение хэтчбека 500 с электрическим мотором мощностью 120 лошадиных сил и по цене 38 тысяч евро. До "сотни" машина может разгоняться за 9 секунд. Максимальная скорость — 150 км в час. Об этом сообщает AutoNews.

Запас хода без подзарядки составляет 320 километров. От бытовой электросети новинка заряжается за 14 часов.

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Также водитель может воспользоваться специальным зарядным терминалом, который зарядит батареи на 80% всего за 35 минут. Всего водителю доступны три режима езды: Normal, Range и Sherpa.

Длина 500e составляет 3,63 м, ширина — 1,69 м, а высота — 1,48 метра. Хэтчбек получил светодиодные фары, элементы из хрома и 17-дюймовые колесные диски.

В салоне устанавливаются сиденья, обитые экокожей, цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Uconnect 5.

Водителю доступны система экстренного торможения, функция слежения за мертвыми зонами, система удержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

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Ранее на французском форуме Worldscoop опубликовали фотографии нового Fiat 500e.

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