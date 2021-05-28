Финотчетность компаний станет доступной в YouControl

Финансовая отчетность компаний за 2020 год стала доступной в формате открытых данных и уже с июня ее добавят в аналитическую систему YouControl.

Как отмечают создатели сервиса, речь идет о юридических лицах, подавших финансовые отчеты в Государственную налоговую службу и цифры по которым она опубликовала на Едином государственном портале открытых данных.

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"Это стало возможно благодаря выполнению требований обновленной редакции постановления Кабмина №835 об открытых данных. Специалисты YouControl вместе с другими экспертами рынка лоббировали открытие этих общественно важных данных более года", — напоминают в YouControl.

Таких юрлиц аналитики насчитали почти 432 тысяч — среди них и крупные предприятия, и малые, и микропредприятия, и государственные банки. Сейчас в YouControl готовят аналитику о прибыли, убытках и других финансовых показателях этих компаний.

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"Также анализируются показатели финансовой устойчивости и рыночной мощности 2020 года (FinScore, MarketScore, кредитный лимит). Для интеграции в системы компании эти данные можно будет получить также и с помощью API", — отмечается в сообщении.

В YouControl подчеркивают, что открытие финотчетности украинских компаний поможет прогнозировать их деятельность и лучше понимать рыночные тренды бизнеса, опираясь на достоверные данные; даст возможность эффективнее проверять устойчивость компаний, более качественно управлять рисками, избегая неблагонадежных партнеров (так называемых "компаний-однодневок").

Также это поспособствует уменьшению количества справок, которые нужно подавать компаниям для участия в тендерах, значительно усложнит участие в этих тендерах компаний-оболочек, а также упростит проверку прибыли компаний, указанных в декларациях публичных лиц.

Помимо этого, это будет способствовать созданию новых сервисов и стартапов на основе открытых данных финотчетности.

"Журналистам и общественным деятелям данные о финансах расширят возможность эффективнее вести расследование, выявлять подставные компании, коррупционные схемы, токсичные связи, а также проводить рыночные исследования", — указывают также в YouControl.

Напомним, что указанное постановление №835, которым Кабинет министров расширил перечень наборов данных, подлежащих обязательной публикации в форме открытых данных, было принято 3 марта. Новая редакция документа расширяет перечень обязательных к публикации наборов до более 100.

Перечень пополнила не только финотчетность, но и, к примеру, данные о строительной деятельности, данные земельного кадастра, задолженности по ЕСВ и о количественном составе вакцин от Covid-19 в Украине.