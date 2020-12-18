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АПК 40 минут назад

Фонд госимущества продал 15 завод "Укрспирта" по рекордной цене

"Вишняковский спиртзавод" приватизировали за 234 млн грн

"Вишняковский спиртзавод". Фото: facebook.com/spfu.gov.ua "Вишняковский спиртзавод". Фото: facebook.com/spfu.gov.ua
"Вишняковский спиртзавод". Фото: facebook.com/spfu.gov.ua

Фонд государственного имущества Украины на приватизационном аукционе продал находящийся в Полтавской области "Вишняковский спиртзавод" (входит в структуру "Укрспирта") за 234 млн грн.

Это — рекорд в приватизации спиртовых активов, сообщает пресс-служба ФГИ в Facebook.

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"За объект приватизации на торгах соревновались сразу 8 компаний, а стартовая цена выросла в 10,4 раз — с 22,4 млн грн до 234 млн грн. Сейчас это самый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов и по конкуренции, и финальной стоимости объекта", — говорится в сообщении.

Указано, что новый владелец получит, в частности, спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.

Как отмечается, победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Вишняковского МПД будет считаться официально завершенным.

"В случае отказа от лота победитель аукциона должен будет уплатить в бюджет стоимость гарантийного взноса — около 2 млн грн. После этого право на приобретение объекта переходит к участнику, который завершил аукцион на втором месте", — пояснили в ведомстве.

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Таким образом, это уже 15 спиртзавод, который продали на приватизационном аукционе.

Поскольку 17 декабря ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" приобрело на онлайн-аукционе Воютицкий спиртовый завод ГП "Укрспирт" в Самборе Львовской области за 48 млн грн.

Ранее Антимонопольный комитет Украины 10 декабря предоставил ООО "ЛВН Лимитед" (группа Nemiroff) разрешение на покупку активов Немировского места ведения деятельности и хранения спирта (Винницкая область).

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