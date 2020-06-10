Фонд госимущества продал на аукционе Дом культуры "Киевприбора"

Фонд госимущества Украины (ФГИ) повторно продал на аукционе Дом культуры государственного предприятия "Производственное объединение "Киевприбор" площадью 960,8 квадратных метров за 8,5 млн грн.

Как передает "Интерфакс-Украина", согласно объявлению в системе "Прозорро.Продажи", в аукционе участвовали 12 компаний и предпринимателей.

Победителем стало ООО "Юнит Актив" (Киев) с предложением 8,5 млн грн, что в 3,5 раза выше стартовой цены (2,4 млн грн).

По данным Единого госреестра юрилц и физлиц-предпринимателей, владельцем ООО "Юнит Актив" является ООО "КУА "Ивекс Эссет Менеджмент" (100%, Киев), конечным бенефициаром указан Юрий Яковенко.

Зарегистрированный капитал ООО на июнь-2020 составляет 30 тысяч грн.

Яковенко также является конечным бенефициаром ЧАО "Ивекс Капитал", которое в декабре-2019 получило разрешение Антимонопольного комитета на получение в управление пакета акций Акцент-Банка (Днепр), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления банка.

Ранее сообщалось, что 4 июня в Единый государственный реестр юридических лиц внесена информация, согласно которой Сергей Лубенников официально исполняет обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Напомним, Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к приватизации государственной гостиницы "Славянская", расположенной в городе Новгород-Северский Черниговской области.