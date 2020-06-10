Недвижимость 1 час назад

Фонд госимущества продал на аукционе Дом культуры "Киевприбора"

Победителем стало ООО "Юнит Актив" (Киев) с предложением 8,5 млн грн, что в 3,5 раза выше стартовой цены

Фото: The Tender Фото: The Tender
Фото: The Tender

Фонд госимущества Украины (ФГИ) повторно продал на аукционе Дом культуры государственного предприятия "Производственное объединение "Киевприбор" площадью 960,8 квадратных метров за 8,5 млн грн.

Как передает "Интерфакс-Украина", согласно объявлению в системе "Прозорро.Продажи", в аукционе участвовали 12 компаний и предпринимателей.

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Победителем стало ООО "Юнит Актив" (Киев) с предложением 8,5 млн грн, что в 3,5 раза выше стартовой цены (2,4 млн грн).

По данным Единого госреестра юрилц и физлиц-предпринимателей, владельцем ООО "Юнит Актив" является ООО "КУА "Ивекс Эссет Менеджмент" (100%, Киев), конечным бенефициаром указан Юрий Яковенко.

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Зарегистрированный капитал ООО на июнь-2020 составляет 30 тысяч грн.

Яковенко также является конечным бенефициаром ЧАО "Ивекс Капитал", которое в декабре-2019 получило разрешение Антимонопольного комитета на получение в управление пакета акций Акцент-Банка (Днепр), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления банка.

Ранее сообщалось, что 4 июня в Единый государственный реестр юридических лиц внесена информация, согласно которой Сергей Лубенников официально исполняет обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Напомним, Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к приватизации государственной гостиницы "Славянская", расположенной в городе Новгород-Северский Черниговской области.

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