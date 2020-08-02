Фотокомпания Kodak решила выпускать медицинские препараты

Компания Kodak, которая когда-то была одним из самых известных брендов в мире фотографии, а впоследствии обанкротилась в 2012 году, превратилась в фармацевтическую компанию и получила от правительства США кредит на $756 млн.

Об этом сообщает BBC.

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Указано, что на такой шаг власти идут, чтобы бороться с зависимостью от лекарств, произведенных в других странах.

Известие о выходе бывшего производителя фотографической пленки на фармацевтический рынок спровоцировало большой взлет акций Kodak — более чем на 60% в день анонсирования.

@realDonaldTrump and Eastman Kodak company teamed up for a bout of insider trading that made them millions at the expense of gullible retail investors. On 7/27 the day before the announcement trading volume increased 200%.#DrainTheSwamp#trumpconspiracyhttps://t.co/L5x41N88JS — #VoteBlue #YangGang (@tcardizzle) August 1, 2020

"Kodak гордится тем, что является частью усиления самодостаточности США в производстве основных фармацевтических ингредиентов, необходимых нам для обеспечения безопасности наших граждан", — заявил исполнительный председатель компании Джим Континенза.

Он также добавил, что для достижения масштабного производства понадобится 3-4 года.

"Если мы узнали что-нибудь из мировой пандемии, так это то, что американцы сильно зависят от иностранных сетей снабжения своих основных лекарственных средств", — заявил пресс-секретарь Белого дома Питер Наварро.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал это "одним из важнейших соглашений в истории фармацевтической промышленности США", отметив, что Kodak является "большой американской компанией".

Kodak — не единственная фотографическая фирма, которая направляет свои силы на производство лекарств. Японский Fujifilm работает над потенциальной вакциной от COVID-19 и надеется вскоре начать испытания на людях.

Как известно, компания Eastman Kodak была основана Джорджем Истменом в 1888 году. Фотоаппарат Brownie был одним из самых популярных в компании и помог ей стать доминантным игроком в фотоиндустрии.

Компания производила все, что связано с фотографией: камеры, объективы (Kodak lenses), пленку, химикаты, другие продукты, связанные с обработкой изображений, например, принтеры. На пике в компании работали более 145 тысяч человек, но сейчас количество людей составляет около 5 тысяч.

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В свое время изобретение фотопленки и малоформатной фотографии сделало концерн богатым. Однако Kodak упустил развитие цифровой фотографии. В конце концов предприятию, у которого за плечами 130-летняя история, пришлось пережить ряд крайне сложных лет.

Несмотря на свой долгий успех, в январе 2012 года компания Kodak объявила о своем банкротстве с долгами на сумму около $7 млрд. В то же время уже осенью 2013 года выплатила все долги, выполнила планы реструктуризации и объявила о выходе из банкротства.

С 2016 года компания объявила о возобновлении производства фотоаппаратов серий FZ i AZ, камерафона (смартфона) Ektra. В 2017 году объявила о выпуске новых бюджетных суперзуммов.