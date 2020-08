Фотокомпания Kodak решила выпускать медицинские препараты

Компания Kodak, которая когда-то была одним из самых известных брендов в мире фотографии, а впоследствии обанкротилась в 2012 году, превратилась в фармацевтическую компанию и получила от правительства США кредит на $756 млн.

Об этом сообщает BBC.

Указано, что на такой шаг власти идут, чтобы бороться с зависимостью от лекарств, произведенных в других странах.

Известие о выходе бывшего производителя фотографической пленки на фармацевтический рынок спровоцировало большой взлет акций Kodak — более чем на 60% в день анонсирования.

@realDonaldTrump and Eastman Kodak company teamed up for a bout of insider trading that made them millions at the expense of gullible retail investors. On 7/27 the day before the announcement trading volume increased 200%.#DrainTheSwamp#trumpconspiracyhttps://t.co/L5x41N88JS