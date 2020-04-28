Бизнес 40 минут назад

Генеральным директором "Филип Моррис Украина" назначен Костас Сальварас

Сальварас будет отвечать за управление бизнесом на рынках Украины, Грузии, Армении и Молдовы

Генеральным директором "Филип Моррис Украина" назначен Костас Сальварас Генеральным директором "Филип Моррис Украина" назначен Костас Сальварас
Генеральный директор "ФМ" Украина Костас Сальварас. Фото: пресс-служба Newsfront

Philip Morris International (PMI) назначила генеральным директором "Филип Моррис Украина" Костаса Сальвараса, который заменит предшественника Михалиса Александракиса.

Об этом сообщила пресс-служба компании. 

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Сальварас будет отвечать за управление бизнесом на рынках Украины, Грузии, Армении и Молдовы. Он присоединился к компании в 1996 году. В течение 24 лет занимал управляющие должности в сферах продаж, маркетинга, обеспечения положительного потребительского опыта и развития бизнеса в Греции, России и Японии.

В последнее время он работал над коммерциализацией продукции со сниженным риском (IQOS) в Японии, являющейся одним из наиболее прогрессивных и инновационных рынков для PMI. 

"Для меня большая честь воспользоваться возможностью управлять бизнесом PMI в Украине и способствовать дальнейшему расширению товарной категории со сниженным риском," — отметил Костас Сальварас.

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Михалис Александракис, ранее занимавший должность генерального директора "Филип Моррис Украина", присоединился к команде кластера Магреба как генеральный директор на рынках Алжира, Марокко, Туниса и Ливии.

Напомним, что реализация сигарет в Украине в 2019 году уменьшилась на 20%.

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