Героїзм у часи війни: історія АЗС AVANTAGE7

Війна — це час, коли героїзм набуває різних форм. Це не лише бійці на передовій або волонтери, а й звичайні люди, які залишаються сильними в умовах страху та небезпеки. Працівники заправки AVANTAGE7 у селі Мила Київської області стали прикладом незламного духу. Вони продовжували працювати, навіть коли їхня заправка була зруйнована окупантами.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Випробування війною

Заправка AVANTAGE7 у селі Мила відкрилася в 2019 році та швидко стала невід’ємною частиною громади. Як згадує керівник АЗС Владислав Дорошенко, колектив, більшість якого складається з місцевих жителів, заслужив довіру і місцевих, і подорожуючих. Однак, 24 лютого 2022 року, зі звуками вибухів, їхнє життя назавжди змінилося.

"Почувши вибухи, я поїхав до своєї команди на АЗС. Нам не наказували працювати, але мої колеги вирішили залишитися і допомагати. Ми хотіли зупинити роботу, але клієнти благали нас заправити їхні авто. Навіть під звуки вибухів ми продовжували роботу", — згадує Владислав.

Заправка працювала до вечора, коли пальне закінчилося. Наступного дня, 25 лютого, через брак пального та товарів заправка призупинила роботу.

Окупація та руйнування

Незабаром російські війська зайняли село Мила. Доступ до АЗС був неможливий, і лише після деокупації керівництво повернулося на місце. Те, що вони побачили, було вражаючим: зруйновані стіни, пошкоджений дах, розбиті вікна, сліди вибухів та уламків.

Відновлення роботи

Після звільнення території керівництво та працівники постали перед вибором: відновлювати зруйновану заправку чи шукати нові можливості. Проте всупереч труднощам та руйнуванням, вже за два тижні вони вирішили знову відкрити АЗС, довівши, що сила духу здатна подолати навіть найскладніші обставини.

"Коли Владислав Миколайович запросив мене повернутися, я без вагань погодився. АЗС ще не працювала на повну, але ми знову продавали пальне та каву", — згадує оператор Сергій.

Подяка та підтримка

На відкриття заправки прийшли і місцеві жителі, і мандрівники. АЗС стала острівцем спокою та надії для багатьох. Працівники, як одна велика родина, підтримували один одного та відчували вдячність і підтримку клієнтів, які приходили не лише за пальним, а й просто поспілкуватися.

"Заправка стала справжнім святом для нас, — каже оператор Богдан. — Ми відчували, що робимо важливу справу для людей."

Випробування світлом

Після успішного контрнаступу ворог почав атакувати енергетичну систему України. Постійні відключення світла стали новим викликом, але команда АЗС не здалася. У листопаді AVANTAGE7 обладнали заправки генераторами, що дозволило продовжувати роботу навіть у таких умовах.

Підсумок

Історія заправки AVANTAGE7 у селі Мила — це одна з тисяч історій про силу людського духу та єднання українців. Ми вдячні кожному клієнту за підтримку, кожному працівнику — за відданість, а нашим захисникам — за можливість жити і працювати.

Разом ми відбудуємо Україну!