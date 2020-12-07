IT и Телеком 20 минут назад

Глава Минцифры заявил, что консультируется с командой Дурова при разработке законопроектов

В то же время он подчеркнул, что вопросы нацбезопасности в мессенджерах не обсуждает

Михаил Федоров. Фото: пресс-служба Минцифры Михаил Федоров. Фото: пресс-служба Минцифры
Михаил Федоров. Фото: пресс-служба Минцифры

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что проводит консультации с командой основателя соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он сказал в интервью проекту "Зе Интервьюер".

"Я знаю команду Дурова, знаю весь его менеджмент. Мы общаемся, консультируемся даже по законопроектам, которые связаны с криптовалютой, виртуальными активами и так далее. У меня нет предубеждений по поводу разных секретных служб и так далее. Конечно, вопросы государственной важности не нужно отправлять в мессенджерах — это понятно", — сказал он

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На вопрос о том, какой мессенджер, по его мнению, наиболее защищен и комфортен, Федоров ответил, что больше всего пользуется Telegram и WhatsApp.

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В то же время вице-премьер подчеркнул, что вопросы национальной безопасности в мессенджерах не обсуждаются.

Напомним, Министерство цифровой трансформации работает над созданием ряда цифровых решений, призванных помочь стране в борьбе с Covid-19, в частности над запуском открытого дашборда свободных мест в больницах.

Ранее Минцифра запустило информационный онлайн-портал обо всех сервисах, предоставляемых органами исполнительной власти и местного самоуправления.

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