Головний піар-форум країни PRNext: зірки в програмі та тренди PR для широкого загалу

Оргкомітет головної піар-події країни, Міжнародного форуму PRNext, який відбудеться 31 березня 2023 р., оприлюднив програму зі списком спікерів і тем для обговорення. Як повідомлялося раніше, PRNext – нова назва Міжнародного PR-Фестивалю, проєкту з 20-річною історією, який цього року пройшов ребрендинг.

Програма фактично складається з виступів зіркових спікерів, котрі розподілені за тематичними блоками. Форум розпочнуть і закінчать inspiring speeches від спеціальних гостей PRNext , життєвий шлях яких круто змінила війна – це, відповідно, відомий актор і телеведучий Андрій Бєдняков і соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Зірками медійного блоку стануть директор соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів; керівники провідних українських ЗМІ – Олена Архіпова (УНН), Юрій Гусєв (Delo.ua), Анастасія Зазуляк (24 канал), Анастасія Равва («Еспресо»), Світлана Шереметьєва-Турчин (РБК); засновник мегапопулярного ТГ-каналу «Труха» Максим Лавриненко; знаний у Європі експерт-міжнародник і власник польської компанії Iris Consulting Group Олег Козерод і лауреат міжнародної премії Knight International Journalism Awards фотокореспондент Євген Малолєтка.

Сучасні кейси з практики управління репутацією найпотужніших українських компаній представлять зіркові PR-профі корпоративного сектору Наталя Лехка (Head of PR HarvEast), Олена Плахова (директор з управління репутацією групи компаній «Нова пошта»), Ірина Шинкаренко (заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» з реклами, маркетингу, зв'язків із громадськістю та ЗМІ), Віра Щербакова (Head of communication at Ajax System – компанії-виробника систем безпеки, яка пройшла шлях від локального до глобального бізнесу).

Про технології та тренди креативу розповідатиме зіркова збірна з різних сфер бізнесу та країн. Уже підтвердили свої теми виступів Євген Кудрявченко (власник найтитулованішої вітчизняної вебпродакшн-студії Vintage Web Production), Клайв Роуч (міжнародний експерт із SMM з роботи у В2В-секторі) й Ігор Блистів (маркетинг-директор і директор з інновацій компанії «Кормотех» із кейсом про глибоке занурення недиджитального по суті бізнесу в digital-середовище). Організатори ще очікують на підтвердження персоналій спікерів, які розповідатимуть про AI і тренди social media.

А кульмінацією форуму традиційно стане церемонія урочистого вшанування переможців Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією «Репутаційні АКТИВісти». Ми дізнаємося, які компанії навіть у воєнний час, можуть похвалитися найефективнішими системами репутаційного менеджменту та найкращими PR-командами.

Голова Оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, партнер Агенції PR-Service і віцепрезидент Української PR-Ліги, так прокоментувала цьогорічну програму: «Ми сформулювали слоган нашого проєкту як Turning point. І попросили спікерів вибрати такі життєві та фахові кейси, тренди, аналітичні викладки, які будуть ілюструвати цю тезу. Тому я впевнена, що всі наші бізнесові та позабізнесові зірки будуть цікавими як для професійної спільноти, так і для широкого загалу – для всіх, хто цікавиться піаром, репутацією, комунікаціями, медіа, креативними та диджитальними інструментами тощо».

Нагадаємо, що цьогоріч взяти участь у PRNext вперше в історії форуму можна бути безоплатно, оскільки всі витрати беруть на себе Оргкомітет і партнери проєкту – компанії «АТБ», «Нова пошта», «Епіцентр», «Хенкель». Аби долучитися до події, необхідно лише зареєструватися за цим посиланням. Форум відбудеться у форматі онлайн-трансляції на базі високотехнологічної віртуальної студії з інтерактивною 3D-айдентикою. Слідкувати за новинами можна на офіційній сторінці PRNext у мережі Facebook.