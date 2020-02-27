Google хочет вернуть Android на устройства Huawei

Компания Google подала заявку на получение лицензии от правительства США, запросив разрешение на возобновление бизнеса с Huawei. Об этом рассказал вице-президент Google Play и Android Самер Самат, сообщает издание TechRadar.

После того, как правительство США обвинило Huawei, наложило на нее санкции и запретило американским компаниям сотрудничать с ней, китайскому производителю техники пришлось отказаться от операционной системы Android, ее магазина приложений Play Store и сертификации Play Protect.

В поисках альтернативы, Huawei начала активно развивать собственный магазин приложений AppGallery. Она призывает программистов по всему присоединяться, расширять ассортимент своими приложениями и уже инвестировала в этот сервис около $1 млрд, по словам генерального директора потребительского бизнеса Huawei Ричарда Ю.

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К тому же, Huawei создала собственную операционную систему для мобильных устройств. Летом 2019 года она представила Harmony OS, которая должна стать полноценной альтернативой Android. На презентации было сказано, что ОС можно будет установить, как на смартфоны, так и на компьютеры, планшеты и на смарт-часы. Однако, до сих пор, она полноценно не была реализована ни на каком смартфоне.

Несмотря на стремительные попытки найти замену Play Store, компании Huawei пока не удалось предложить альтернативу приложениям, в которых нуждается среднестатистический пользователь, практически, каждый день. Это, например, WhatsApp, Instagram, Netflix, Uber, Messenger и др.

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Также неясно, насколько сильно вообще пострадал бизнес Huawei от санкций США. Потому что, на начало 2020 года вышло только несколько мобильных устройств без сервисов Google. Это флагман Mate 30 и гибкие смартфоны Mate X, и Mate XS.

Стоит отметить, что попытка Google наладить отношения с Huawei имеет вполне реальные шансы увенчаться успехом. Ведь в конце 2019 года Microsoft уже получила аналогичную лицензию от правительства США, чтобы продолжать поставлять свои операционные системы Windows для ноутбуков Huawei.

Напомним, что недавно Huawei представила целый ряд новых устройств. Среди них был новый гибкий флагман Mate XS, планшет Mate pad Pro и несколько ноутбуков, как премиального сегмента, так и средней ценовой категории.