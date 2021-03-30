Госгеонедр хочет проверить треть всех спецразрешений на недропользование

Государственная служба геологии и недр в текущем году планирует проверить треть всех специальных разрешений на недропользование. Об этом сообщил глава регулятора Роман Опимах в ходе онлайн-конференции "Прозрачность и подотчетность добывающего сектора в условиях пандемии и энергетического перехода", передает "Интерфакс-Украина".

"По плану у нас проверить каждое третье спецразрешение на недропользование. Это не считая внеплановых проверок... Это у нас очень актуальный вопрос публичного аудита в последний месяц", — сказал он.

При этом Опимах указал, что в 2020 году было проверено каждое шестое спецразрешение, по результатам проверок остановлено 162 из них, а 280 — подано на аннулирование.

Согласно озвученным им данным Госгеонедр, по состоянию на первый квартал 2021 года в Украине действует 2955 спецразрешений.

По результатам прошлого года объем ренты за пользование недрами составил 29 млрд грн, 3 млрд грн из которых были направлены в местные бюджеты. Вместе с тем Опимах отметил, что 14% залицензированных участков находятся на неподконтрольной территории, а треть — в пользовании компаний государственной формы собственности или коммунальных предприятий.

В свою очередь, исполняющая обязанности гендиректора директората по вопросам формирования энерго- и ресурсоэффективной политики Министерства энергетики Виктория Гнатовская на конференции спрогнозировала, что уже в 2021 году будет полноценно внедрена онлайн-платформа для отчетности субъектов хозяйствования в сфере добычи.

"Минэнерго в феврале взяло на баланс эту систему, сейчас проводится ее опытная эксплуатация. Надеюсь, в этом году компании получат возможность отчитываться в электронном виде", — сказала она.

Напомним, что Госгеонедр 26 марта аннулировала спецразрешения на недропользование 19 компаниям, против которых 25 марта были введены санкции президентом Владимиром Зеленским по решению Совета нацбезопасности и обороны.