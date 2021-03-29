СНБО превратился в инструмент перераспределения "интересных" рынков, — политолог

Особенностью последних решений СНБО относительно введения санкций, предусматривающих лишение 19 украинских компаний лицензий на разработку недр и добычу полезных ископаемых, является грубая подмена смысловых целей этого решения, которую ее идеологические вдохновители пытаются преподнести обществу под соусом "защиты государственных интересов и безопасности Украины".

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

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По его словам, истинные смыслы решения СНБО лежат на поверхности и не понимать их могут совсем неискушенные в вопросах отечественной политики обыватели.

"СНБО превратился в инструмент перераспределения "интересных" рынков в пользу заинтересованных, приближенных к власти игроков. И именно тот "безразмерный" список подсанкционных компаний-недропользователей сразу же вызвал большие сомнения, что никакие "украинские дети" не получат от этого передела ни копейки. Возникает еще один подозрительный вопрос: а почему, собственно, под санкции попали именно эти компании, которые СНБО пытается связать с временами режима Януковича? Если уж говорить о выдаче лицензий того периода — есть компании Злочевского, Пинчука, Новинского. Почему в санкционном списке нет Порошенко и Кононенко с их "Аркона Газ Энерджи"? Следуя логике Банковой, санкции стоило бы вводить для всех! А в столь избирательном виде — это, либо сведение счетов, либо рейдерский захват бизнеса. Кто будет следующим? Ведь, не исключено, что, откатав схему, СНБО возьмется за передел иных рынков", — полагает Цыбулько.

Эксперт акцентирует внимание, что власть должна отдавать себе отчет в том, что ее откровенно противозаконные действия породят сотни громких судебных процессов, в результате которых государству без всяких сомнений придется компенсировать владельцам компаний огромные финансовые убытки из государственного бюджета, то есть — из кармана налогоплательщиков.

"Сама постановка вопроса о проведении массовых ревизий относительно законности выданных государством много лет назад лицензий, как и введение санкций на политиков, которые уже давно недосягаемы для украинского правосудия и прекрасно себя чувствуют в России, вызывает вопрос — а почему, собственно, санкции наложили именно на этих лиц, именно на этот бизнес? Не потому ли, что именно этот бизнес является очень лакомым для приближенных к новой власти олигархов, а подсанкционные политики недосягаемы и именно поэтому могут служить прекрасной ширмой для "отжима" этого лакомого бизнеса?" — вопрошает политолог.

Владимир Цыбулько напомнил также, что недра — это тема долгосрочных и огромных инвестиций, без которых добывающая отрасль не принесет государству должных дивидендов.

"Так неужели власть верит в то, что в нашу страну хоть когда-то хлынут потоки инвесторов, если на глазах всего мира, такие вот "инвестиционные няни Зеленского" как СНБО, без суда и следствия "кошмарят" этих самых инвесторов?! И неужели власть рассчитывает, что в такие абсурдные в ее исполнении вещи, как "борьба с коррупцией" или "защита национальных интересов" поверит украинский народ?" — резюмировал аналитик.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому ввести санкции в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра и 26 марта Зеленский ввел их своим указом.