Политика и экономика 1 час назад

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 19 компаний-недропользователей

Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против 19 компаний-недрпользователей.

Соответствующий указ №123/2021 опубликован на сайте главы государства.

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В частности, в соответствии со статьей 107 Конституции Украины президент постановил ввести в действие указанное решение СНБО.

При этом контроль за выполнением решения Совбеза, введенного в действие настоящим указом, возложено на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

Указано, что этот указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

В свою очередь другим своим указом №122/2021 президент ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года "О состоянии дел в сфере недропользования".

Этим решением СНБО рекомендовал премьер-министру Украины дать поручение Государственной службе геологии и недр Украины обеспечить проведение в 2021 году в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере геологического изучения и рационального использования недр, которые:

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- вне аукциона получили специальные разрешения на пользование недрами по результатам апробации запасов полезных ископаемых без специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки;

- не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу;

- не начали добычу полезных ископаемых в течение двух лет после утверждения балансовых запасов углеводородов при наличии специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей;

- не начали добычу полезных ископаемых в течение 10 лет после получения специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей.

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Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому ввести санкции в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра.

"Принято решение по санкциям в сфере недропользования в отношении компаний "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профиннафт", "Бэстгеотек". В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", — отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он добавил, что также будет проведен аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года.

Кроме того, по рекомендации СНБО будут введены санкции против двух юридических лиц из Гонконга, являющихся акционерами "Донецкоблгаза".

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