Госзакупок защитной медицинской продукции — ноль: Александр Соколовский, Текстиль-Контакт

Склад фабрики "ТК-Медзахист" (входит в группу "Текстиль-Контакт") забит коробками с защитными комбинезонами для медиков. Эти комбинезоны компания пошила еще до 20 января по заказу госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), выиграв тендер на поставку 305 тысяч защитных комбинезонов 4-го класса защиты, и положила изготовленную продукцию на свой склад, так как у заказчика складов не оказалось. Но МЗУ не спешит забирать заказанную "защиту", так как, "денег на развозку МОЗ своему закупщику ГП МЗУ выделить забыл", написал Александр Соколовский владелец группы компаний "Текстиль-Контакт" на своей fb-странице.

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В итоге компании приходится за свои деньги заниматься развозкой защитных комбинезонов по больницам по всей Украине. "Нам теперь приходится тратить сотни тысяч гривен, чтобы развести все это по областям, отправлять своих сотрудников на сдачу продукции — и все это волонтерским методом, т.е. за свой счет! Мы много с 2014 г. занимались волонтерством, но до этого это всегда было делом добровольным...", — написал Александр Соколовский.

Он отметил, что с подобной ситуацией столкнулись и другие производители СИЗов - компании "Киев-Гума" и "Венето-Мед", заключившие договоры с ГП МЗУ, и они тоже за свой счет развозят "защиту".

"Представьте, как обидно, когда так жизненно необходимая врачам продукция месяцами бесполезно лежит на складах. При этом, сроки сдачи по контрактам были крайне жесткие и за каждый день просрочки пошива взымались в декабре-январе неслабые штрафы!", — заметил Александр Соколовский.

В качестве иллюстрации своих слов он опубликовал фото, на котором во дворе одной из городских больниц сушатся постиранные защитные комбинезоны для медиков.

"Получил от знакомого, у которого там от короны спасали близкого человека. И он просил не называть город, чтобы никого из врачей вдруг не подставить", — прокомментировал Александр Соколовский это фото.

"Я не знаю, что там за комбинезоны сушатся, одноразовые или многоразовые, знаю только, что с мая прошлого года больницы уже не закупали многоразовую защиту, так как МОЗ озвучил четкие требования к защитным комбинезонам. И мы согласно этим требованиям проинвестировали и открыли новую фабрику "ТК-Медзахист", куда закупили новейшее немецкое оборудование для ультразвуковой пайки герметичных швов и с лета прошлого года она заработала", — заметил он.

Владелец "Текстиль-Контакта" отметил, что в вопросах госуправления, как и в бизнесе, качество менеджмента проявляется в экстремальной ситуации.

"Что сделал меньше чем за год частный бизнес?:

- с нуля появились десятки новых фабрик и развернулось производство, вполне достаточное не только чтобы полностью закрыть внутренние потребности Украины в масках, комбинезонах и пр. СИЗ, но и работать на экспорт (хотя сегодня это крайне сложно, все страны теперь лоббируют собственных производителей и пробиться на европейский рынок проблемно из-за жестких ограничений);

- те производители, которые работают системно и на перспективу за несколько месяцев смогли получить необходимую международную сертификацию и подтвердить, в том числе, в европейских лабораториях соответствие качества изделий заявленному типу и классу защиты согласно международным нормам EN-14126:2008. Это непросто, долго и очень дорого, поверьте...", — написал Александр Соколовский. — Что за это время сделали медчиновники, кроме провала с закупкой вакцины?".

Анализируя действия чиновников, Александр Соколовский обращает внимание на такую негативную ситуацию: Кабмин до сих пор не убрал нулевой НДС для импортной защитной продукции.

"Нулевой НДС был оправдан в марте-мае прошлого года (помните, как самолет за самолетом везли из Китая импортные маски и комбинезоны, забыв про то, что многие украинские фабрики быстро перестроили свое производство и тоже рассчитывали на эти заказы), но сейчас ставит нас в неравные условия с китайскими и прочими производителями!", — сичтает Соколовский, замечая, что импортные костюмы закупались тогда из-за срочности по $20, а "Текстиль-Контакт" выиграл ноябрьский тендер ГП МЗУ по аналогичным изделиям с ценой менее $11.

Убирать нулевой НДС с импорта готовых защитных изделий нужно срочно, государство от этого теряет миллионы долларов, считает Александр Соколовский. Это пытаются донести во все чиновничьи кабинеты Союз производителей СИЗ, "БиоМедЗахист", Федерация работодателей Украины. "Все соглашаются, но на высшем уровне — тишина", - заключает Александр Соколовский.

Также он акцентировал внимание на том, что контроль за качеством закупаемой на местах продукции, выдаваемой за медицинскую защиту, не организован. "Всем пофиг, что и с какими откатами на местах закупается. И закупается ли вообще вживую, так как продукция одноразовая, быстро списывается и концы в воду", - написал Соколовский. - Кроме того, не отменена упрощенная (без торгов на Prozorro) закупка защитной продукции, что позволяет на местах творить в этой сфере все, что заблагорассудится. Что в итоге приводит к поставкам левой "гаражной продукции" не соответствующей никаким нормам (кроме требуемого процента отката)".

Соколовский отметил полную раскоординированность действий ГП МЗУ и МОЗ. И такой негативный фактор в работе МОЗ, как отсутствие четких протоколов по инфекционному контролю, который бы предусматривал учет СИЗ, их правильное использование и утилизацию.

Об актуальности решения вопросов, связанных со средствами защиты медиков, говорит статистика заболеваний ковидом и смертей среди врачей.

Официальная цифра заболевших с начала пандемии — 43400 врачей. Если в прошлую волну заболевало по несколько десятков в день, то только 26 марта за одни сутки заболело 435 медработников. Официальная цифра летальных исходов медиков от covid-19, озвученная на днях Фондом соцстраха — 548 человек.

"Но самое интересное, что с начала года госзакупок защитной медицинской продукции — ноль! - заключает Александр Соколовский. — Несмотря на новую волну заболеваний и выделенные в бюджете средства!".

По его словам, "ТК-Медзахист" пришлось остановить производство, а людей распустить в отпуск. "Что будет дальше, не знаем", — написал он, заметив, что очередь из польских рекрутеров за специалистами компании уже выстроилась. "И если не принять срочных мер, то в Польшу уедут не только оставшиеся врачи, но все те, кто что-то может тут своими руками производить и организовывать", — такой негативный прогноз делает владелец "Текстиль-Контакта".