Группа "Волга-Днепр" остановила эксплуатацию 30% парка самолетов

Группа "Волга-Днепр", объединяющая грузовые авиакомпании AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "Атран", на фоне падения рынка приостановила эксплуатацию 30% своего парка самолетов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня у нас 30% флота на земле, и мы рассматриваем пропорциональное сокращение емкостей: отдать часть флота или снизить стоимость его эксплуатации. Мы понимаем, что объемы производства не достигнут того уровня, который был до коронавируса, а значит в полной мере не восстановится и грузопоток. Сейчас наша задача — найти правильный баланс. Пока мы видим, что сокращение на 30% позволит нам уверенно выйти в плюс с учетом текущей ситуации на рынке", — сообщила исполнительный президент AirBridgeCargo Татьяна Арсланова.

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По ее словам, компания ведет переговоры о возврате части самолетов и снижении арендной платы.

"Сейчас в эксплуатации находится 21 самолет Boeing-747, 12 самолетов Ан-124 и 5 — Ил-76. Мы хотим вернуть пять Boeing-747. Сокращение парка, скорее всего, коснется и авиакомпании "Атран" (5 грузовых самолетов Boeing-737), работающей на рынке электронной коммерции. Точное количество выводимых самолетов будет зависеть от комбинаций возврата или перехода на сниженную оплату, что позволит более гибко распределять самолеты", — отметила топ-менеджер.

Говоря об Ан-124, Арсланова уточнила, что сейчас из 12 таких машин летают 8, три находятся на стандартных формах технического обслуживания, еще одна — на модернизации.

"По итогам 2019 года группа получила "примерно $110-115 млн убытка", — подытожила исполнительный президент AirBridgeCargo.

Как известно, группа "Волга-Днепр" — крупнейшая на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Одноименная авиакомпания и ее "дочка" AirBridgeCargo базируются в московском "Шереметьево", "Атран" — во "Внуково". Общий флот состоит из грузовых Ан-124-100 "Руслан", Ил-76ТД-90ВД, Boeing-747 Freighter, Boeing-737-400SF. Группу контролирует ее основатель и президент Алексей Исайкин.

Ранее Подольский районный суд Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию 5 гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия).

А ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против авиаконцерна "Антонов".