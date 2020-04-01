HackCorona in Ukraine! Минцифры запускает конкурс IT-проектов по противодействию COVID-19

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) запускает национальный конкурс IT-проектов и идей, которые должны облегчить жизнь украинских граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба министерства, участники могут подать проекты по следующим направлениям:

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- противодействие коронавируса. Электронные сервисы, направленные на противодействие распространению эпидемии COVID19;

- Е-услуги для граждан. Социальные, образовательные, административные и другие публичные услуги, которые особенно актуальны во время карантина;

- социальное предпринимательство. Инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина, которые могут быть реализованы путем дистанционного привлечения граждан;

- взаимопомощь. Сервисы, направленные на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.

В Минцифры отмечают, что могут быть как совершенно новые продукты, так и усовершенствованные имеющиеся решения.

Лучшие идеи получат финансирование на реализацию. Общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн. Также победителей ожидает менторская поддержка при реализации проекта.

Заявки принимаются до 6 апреля, а уже 9 апреля члены жюри выберут победителей.

Основными критериями при отборе проектов станут инновационность решения, социальное влияние, перспективы развития и актуальность. Проекты должны демонстрировать настоящий социальный эффект для граждан или бизнеса, в соответствии с целями конкурса. Команда должна четко понимать целевую аудиторию и сферу влияния, демонстрировать конкретные возможности для развития и возможность масштабирования на всю страну.

Партнерами Национального конкурса IT-проектов #HackCorona in Ukraine стали программа EGAP, финансируемого Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Innovabridge и Программа развития ООН (ПРООН).

Напомним, по состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.