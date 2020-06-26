Хорошие истории сотрудников EVA: эмоции и усилия за кулисами благотворительных проектов

Термин "корпоративная социальная ответственность" звучит сухо и официально. Часто его проявления можно увидеть в новостях о том, как различные компании проводят те или иные благотворительные проекты. Впрочем, за кулисами часто остается огромный объем работы, усилий и эмоций, которые идут на подготовку. Чтобы оценить "бэкстейдж" таких мероприятий, мы пообщались с работниками сети магазинов товаров для красоты и ухода EVA об их добрых делах во время пандемии коронавируса.

Во время карантина EVA подготовила и отправила огромную партию моющих и дезинфицирующих средств 242-м опорным больницам Украины — тем, которые государство определило приоритетными для борьбы с пандемией Covid-19. Кроме того, сеть передала медикам тысячу защитных костюмов — в Днепре, Одессе и Николаеве, и взяла шефство над акушерским отделением областной клинической больницы Мечникова в Днепре. Этой новости, которую можно вместить в несколько строк, предшествовала по-настоящему титаническая работа большого количества людей в компании.

"Мы подошли к вопросу ответственно", — рассказывает Александра Гнатик, руководитель PR-отдела EVA, которая непосредственно курировала проекты помощи. Она говорит, что компании было важно не просто закупить необходимые товары, а направить их туда, где они больше всего нужны. Времени на долгие раздумья не было: цифры заболеваемости росли и компания должна была действовать немедленно.

"Надо было реагировать очень быстро, поскольку кризис — момент, когда проявляются люди и компании. Во время кризиса видно, кто работает, кто нет, видно человеческие качества. Такие же вещи касаются и бизнес", — говорит Гнатик.

Задача, которую команда EVA поставила перед собой, была понятна: оказать помощь тем, кто больше всего нуждается — медикам. "Видели больницы, их состояние... Тогда и возникла идея помощи опорным больницам, так называемым "больницам первой волны". Мы для себя поняли, что их много, что они — не только в городах-миллионниках — как раз проблемы в маленьких городках", — вспоминает Александра.

Впрочем, выяснить конкретные потребности каждой опорной больницы — как и просто найти их контакты — оказалось непросто. Сотрудники EVA фактически сами искали номера телефонов, звонили и опрашивали врачей. Кроме общения с медиками, в компании консультировались с благотворительными фондами, собирая информацию о потребностях.

Командный подход спасает

В проект были задействованы представители разных подразделений компании: логистика, юридический и финансовый департаменты, аналитики и многие другие. В EVA хотели точно подсчитать, сколько моющих и дезинфицирующих средств нужно каждой из опорных больниц в месяц.

"Это было вызовом. Ты понимаешь, что все менеджеры работают в напряженном режиме, большинство — удаленно. Но ясно, что самое сложное было не работникам бизнеса, а тем, кто на передовой, — врачам", — рассказывает Галина Ободец, директор департамента собственных торговых марок EVA.

Она подчеркивает, что именно командный подход помог EVA оперативно и качественно подготовить проект помощи. Учитывали и количество врачей, и количество коек в больницах, и потенциальное количество больных. "Простая статистика и математика — и мы поняли, о каких объемах нам нужно договариваться с партнерами и поставщиками", — рассказывает Галина и подчеркивает: "Задача была не просто помочь, а чтобы эта помощь принесла реальную пользу".

Для производителей это тоже стало непростой задачей. "Я благодарна нашим партнерам, которые были готовы пойти на необычные форматы упаковки. Косметическая компания за пару дней нашла опции упаковки по 5 литров и буквально за неделю сумела его разлить", — вспоминает Ободец. Она убеждена, что такое сотрудничество — результат многих лет общения и объединения общей важной целью.

Собрать и отправить помощь в больницы также оказалось нестандартной задачей, рассказывает руководитель распределительного центра EVA в Броварах Антон Столярчук. В отличие от привычных бизнес-процессов предприятия, когда фактически все уже упаковано на конвейере, здесь приходилось собирать упаковки вручную.

"Мы понимали: надо с первого раза сделать все идеально, второго шанса не будет. Все отнеслись к этому очень серьезно. По глазам было видно, что людям важно принимать в этом участие. Каждый понимал, что он — частичка большого проекта", — вспоминает Столярчук. В приеме товара и его дальнейшей упаковке в течение трех дней было задействовано более 20 человек. "Я еще раз понял, какая мы великая и слаженная команда, готовая принимать вызовы", — добавляет Антон.

Благодаря командной работе EVA удалось оперативно собрать и разослать на 242 опорные больницы 34000 литров моющих и дезинфицирующих средств, а также более 4 тонн стирального порошка.

"Это был период взаимной поддержки и помощи врачам. Беда помогла всем объединиться и сделать полезное, большое дело. Я действительно горжусь тем, что нам это все удалось", — рассказывает о почти полутора месяцах напряженной работы над благотворительным проектом Елена Коваленко. Карантин, добавляет она, напомнил о важности простых вещей: протянуть руку помощи, поужинать с семьей.

Усталость, признаются сотрудники EVA, была бешеной. Впрочем, звонки с благодарностями от врачей были лучшим "энергетиком". "Мотиватором было то, что звонили медики и благодарили срывающимся голосом от слез", — эмоционально вспоминает Гнатик. С ней соглашаются и другие члены команды: говорят, что ощущение тепла и важности доброго дела перекрывало недостаток сна или стрессы.

"Столкнувшись с проблемой мирового масштаба, мы понимали, что происходит перезагрузка во всех сферах, полное обновление нашего представления о жизни, работе, человеческие ценности", — говорит директор департамента маркетинга EVA Анна Гришина. Она говорит, что после бессонных ночей в подготовке благотворительных проектов отношение к коллегам, которые не жалели ни времени, ни сил, становится более тесным, семейным. "Сотрудники внутреннее присоединялись к компании, в трудных условиях карантина нашла финансовую возможность реализовать проекты помощи", — резюмирует Анна.