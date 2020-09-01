"Хоть плачь, хоть смейся", — эксперт прокомментировал письмо АМКУ к DCH по "Мотор Сичи"

Антимонопольный комитет Украины вернул пакет документов, поданных ему группой DCH для согласования покупки 25 % акций ПАО "Мотор Сич". Об этом сообщила пресс-служба DCH.

"В документе сказано, что АМКУ не принял заявку к рассмотрению, — сообщила DCH на своем сайте. — Далее по тексту перечислен ряд технических процедурных моментов, которыми комитет обосновывает свое решение, а также сделан запрос дополнительной информации".

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Запрос информации, в частности, касается рынка медицинских услуг, где якобы значимым для сделки по приобретению акций образом присутствуют и авиастроительное АО "Мотор Сич", и многоотраслевая группа DCH. "По информации заявителей, — цитируют в пресс-службе письмо АМКУ, — в перечне юридических лиц, приведенном в таблице "Прочие юридические лица, в котором "Мотор Сич" принадлежат корпоративные права", АО "Мотор Сич" осуществляет контроль над ООО "Клиника Мотор-Сич", основным видом деятельности которого является предоставление медицинских услуг, в группе DCH услуги общей медицинской практики предоставляет ООО "Медицинский центр "Наша надежда".

"От письма АМКУ, честно говоря, хочется и плакать, и смеяться, — высказал свое мнение об ответе АМКУ инвесторам президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Речь идет о попытке реанимировать в Украине производство авиадвигателей и авиастроение в целом. Но вместо этого АМКУ интересуется активами DCH и "Мотор Сич" в сфере медицины — это просто глупость! Этот рынок не просто сегментирован, он не насыщен — в Украине строятся и создаются новые частные клиники и их сети, но всё равно работы хватает всем. Здесь рынок еще даже к насыщению не пришел, не говоря уже о какой-то возможной концентрации или монополизации!" — удивил эксперта интерес АМКУ к непрофильному для сторон сделки товарному рынку.

Аналогичным образом эксперт оценивает и отмеченную в сообщении пресс-службы DCH попытку АМКУ найти связь между побочным производством сельхозтехники на "Мотор Сичи" и Харьковским тракторным заводом DCH. "И какое отношение к авиационным двигателям имеют тракторы ХТЗ? Их планирует запускать в небо, или они составят конкуренцию самолетам?" — иронизирует Охрименко.

Но особенно эксперта удивил интерес АМКУ к активам DCH и "Мотор Сич" в финансовой сфере. В письме-ответе АМКУ зачем-то содержится перечень финансовых компаний, предоставляющих услуги совершенно разной природы. Не говоря уже о том, что совсем недавно комитет согласовал DCH покупку банка "Кредит Днепр", и должно вполне четко представлять место этой группы на рынке финансовых услуг.

"Просьба АМКУ предоставить данные по финансовому сектору — это просто "дно" квалификации его "аналитиков": перечисленные в его запросе компании работают в разных сегментах финансовых рынков, которые находятся под "присмотром" трех государственных финансовых регуляторов — НБУ, НКЦБФР, НКРРФУ… У трех профильных регуляторов вопросов не возникает! Один только АМКУ отличился умом и сообразительностью!", — удивился эксперт интересом АМКУ к тем фактам, которые ему и так известны.

Охрименко полагает, что расплывчатые формулировки и странные запросы АМКУ, не относящиеся к покупке акций ПАО "Мотор Сич", — это возможность в будущем снова пытаться сорвать согласование покупки акций, точно так же ссылаясь на формальные причины. "Такое ощущение, что при подаче следующего запроса на концентрацию акций "Мотор Сич" АМКУ привлечет профессионального корректора — чтобы он придирался к знакам препинания и грамматике, чтобы снова вернуть документы на доработку", — отмечает Охрименко парадоксы украинской инвестиционной реальности. Эксперт считает, что раньше главными препятствиями для инвестиций в Украину были правоохранительные органы, налоговая и суды. А теперь к ним добавился АМКУ.

Как известно, 4 августа группа DCH подписала соглашение со Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместном развитии украинского авиастроения и, в частности, завода "Мотор Cич". Впоследствии "дочка" китайской Beijing Skyrizon и DCH Group подали совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций ПАО "Мотор Сич".